To będzie koniec kariery! Masternak podjął decyzję

Mateusz Masternak w niedzielny wieczór walczył w Anglii o mistrzowski pas federacji WBO. Pomimo przewagi, dobrej postawy, Polak musiał wycofać się z walki. Ta została zakończona przed ósmą rundą. Diagnoza, którą usłyszał 36-latek była druzgocąca. Gdyby nie kontuzja najpewniej pokonałby Chrisa Billama-Smitha.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka miłość w polskim boksie. "Cicha woda brzegi rwie"

Dwa złamane żebra z przemieszczeniem i zerwanie mięśni międzyżebrowych. Nie wiadomo, czy do powrotu do zdrowia potrzebna będzie operacja. Masternak wypowiedział się za to na temat swojej sportowej przyszłości. W programie "Ring TVP Sport" pięściarz zapowiedział, że myśli o zakończeniu sportowej kariery. Miałoby to nastąpić w przyszłym roku.

"Moim marzeniem było zapisać się w historii jako szósty Polak, który na swoich biodrach będzie miał pas mistrzowski. Nie wiem, czy jeszcze będzie mi to dane. Teraz trudno mi wybiegać w przyszłość. Ale wydaje mi się, że 2024 będzie ostatnim moim rokiem w zawodowym boksie" – powiedział cytowany przez TVP Sport 36-letni Masternak.

Mateusz Masternak w zawodowym boksie stoczył 53 walki. Wygrał aż 47 z nich, z czego w 31 zwyciężał przed czasem. W ringu debiutował 3 czerwca 2006 roku.