Masternak zbeształ swojego rywala! "Obijałem cię jak dzieciaka"

Mateusz Masternak w niedzielę przegrał walkę z Chrisem Billamem-Smithem o mistrzostwo świata wagi junior ciężkiej. Polak nie przystąpił do ósmej rundy pojedynku z powodu nietypowej kontuzji żeber i nie mógł dokończyć pojedynku, w którym był ewidentnie lepszy od rywala. Teraz chciałby rewanżu i publicznie zwrócił się o to do przeciwnika. Padły też mocne słowa i deklaracje.

Mateusz Masternak żąda rewanżu o mistrzostwo świata. "Moja kontuzja to twój fart"

Billam-Smith po walce mówił, że nie był to jego najlepszy występ, ale to on kontrolował przebieg walki i pokonałby Masternaka na pełnym dystansie. Ponadto przekonywał, że uderzenia w żebra Polaka były planem jego trenera, który po prostu się sprawdził.

Masternak po walce najwyraźniej jest wściekły na przeciwnika i jego słowa. Polak dał upust emocjom w mediach społecznościowych, gdzie wprost stwierdził, że wygrywał walkę do momentu kontuzji i słowa rywala nie mają pokrycia.

"To nie był odgłos mojego złamanego żebra, ponieważ żebro mam całe. To, co słyszałeś, to zgrzyt twojej szczęki po każdym moim prawym lub lewym. Przestań pisać głupoty, bo do siódmej rundy obijałem Cię jak dzieciaka. Moja kontuzja to był twój fart i wiesz bardzo dobrze, że pas powinieneś stracić" - napisał Masternak w serwisie Instagram.

Nie zabrakło również nawoływania przeciwnika do rewanżowego pojedynku, który zdaniem "Mastera" należy mu się i jest wyczekiwany przez kibiców obu pięściarzy.

"Zarówno moi jak i twoi kibice chcą rewanżu. Widziałem komentarze pod twoimi postami, twoi rodacy domagają się rematchu, dasz im to? Bo ja jestem gotów. Zaleczę kontuzję i jestem gotów po raz drugi wejść z Tobą do ringu i zabrać Ci pas" - przekonuje Masternak.

Na razie nie wiadomo, czy Billam-Smith będzie chciał jeszcze raz walczyć z Mateuszem Masternakiem. Jeśli mistrz wyrazi taką chęć, to wszystko pozostanie w rękach promotorów i być może 36-letni Polak znów stanie przed szansą na zgarnięcie mistrzostwa świata.