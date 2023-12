Mateusz Masternak zabrał głos. Poruszające słowa. "Co z tego?"

W ostatni weekend Mateusz Masternak walczył o mistrzostwo świata WBO. I choć w walce prowadził, to przed początkiem ósmej rundy musiał ją poddać. Powodem były złamane żebra. 36-latek stracił szansę, by zostać szóstym Polakiem w historii, który ma na koncie mistrzostwo świata w zawodowym boksie.

Mateusz Masternak zabrał głos po walce. Przejmujące słowa

Masternak w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, co pomyślał tuż po przerwaniu walki. - Miałem trudności z oddychaniem. Tlenowo byłem w zasadzie odcięty. W przerwie nie mogłem wziąć głębokiego oddechu. W głowie pojawia się sygnał, że to jest koniec. Albo koniec walki, albo ciebie - wyjawił.

- Jeśli mam być szczery, to na ten moment nie chce mi się myśleć o boksie, trenowaniu, o jakiejkolwiek przyszłości. Bo przyszłość miała być tu, miała być teraz. Miałem zostać mistrzem - powiedział rozżalony Masternak.

Pięściarz wyjawił też, że z jednej strony jest wdzięczny kibicom, ale z drugiej czuje wielki żal. - I jest to pocieszające, że kibice mówią, że walka była dobra, że fajnie się oglądało. Ale co z tego? Teraz to wszyscy pamiętają. Minie parę miesięcy powiedzą: "chłopie, przegrałeś w ósmej rundzie" - dodał.

Również kibice są bardzo smutni z powodu dramatu Masternaka. "Serce mi pęka na kawałki", "Płakać mi się chce", "Bokserski Hiob", "Ta walka układała się idealnie" - pisali w mediach społecznościowych.

Dla Masternaka to szósta porażka w karierze. 36-latek mógł zostać szóstym w historii polskim mistrzem świata w boksie. Wcześniej dokonali tego Dariusz Michalczewski (1994-2003), Tomasz Adamek (2005-07 i 2008-09), Krzysztof Włodarczyk (2006-07 i 2010-14), Krzysztof Głowacki (2015-16 i 2018-19), Łukasz Różański (2023 - aktualnie).