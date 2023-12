Wściekły Wasilewski atakuje po walce Masternaka! Nawet naszą reprezentację

Mateusz Masternak w bardzo pechowych okolicznościach stracił szansę na zdobycie pasa mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej. Przez długi czas punktował broniącego tytułu Chrisem Billamem-Smithem, lecz po siódmej rundzie wycofał się z pojedynku z powodu kontuzji żeber. "Ta walka układała się idealnie" - komentowali rozgoryczeni eksperci.

Andrzej Wasilewski skomentował porażkę Mateusza Masternaka. "Boksował wręcz fantastycznie"

Po zakończeniu pojedynku Andrzej Wasilewski, promotor Masternaka, potwierdził, że do pechowego urazu polski pięściarz był znacznie bliżej zwycięstwa. - Mateusz boksował wręcz fantastycznie. Z tego co wiem nieoficjalnie, wszyscy trzej sędziowie widzieli jego zwycięstwo w pięciu rundach, a Smitha tylko w dwóch. Punktami wyraźnie wygrywał. Szczerze mówiąc, już skakałem do góry z radości - powiedział w rozmowie z portalem ringpolska.pl.

Promotor nie chciał też usprawiedliwiać porażki 36-latka. Zaznaczył, że ich celem są zwycięstwa, a tłumaczenia po nieudanych występach pozostawi reprezentantom Polski w piłce nożnej, którzy w ostatnich miesiącach mocno rozczarowują i często muszą publicznie się kajać.

Andrzej Wasilewski dosadnie o piłkarzach reprezentacji Polski. "Nie musimy się pocieszać"

- My nie jesteśmy jakimiś 'przegrywaczami', że musimy się po czymś pocieszać. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą wygrywać. To wszystko jedno jak, oficjalnie walka jest przegrana i to jest klęska, kropka. Tłumaczmy sobie, ładne zwycięstwo. Zostawmy to tym naszym polskim piłkarzom, naprawdę - oznajmił, po czym zakończył wywiad. Gdy odszedł od mikrofonu, dał upust emocjom i dosadnie skomentował tezę rozmówcy. - K***a, mówi, że ładna porażka - rzucił.

Wasilewski już wcześniej zdradził, że Masternak raczej nie będzie miał okazji zrewanżować się Billamowi-Smithowi. Ten w przyszłym roku ma bronić pasa w starciu z rodakiem Richardem Riakporhe'em. Nie oznacza to, że Polak już w ogóle nie będzie miał szans powalczyć o tytuł. - Nasze zadanie polega na tym, aby w ciągu roku, może półtora, doprowadzić Mateusza do kolejnej walki o mistrzostwo świata - stwierdził promotor.