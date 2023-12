Zaskakująca decyzja "Don Kasjo"! Rusza do poważnego sportu

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński przez wielu kibiców kojarzony jest z walk freakfightowych. Ostatnio brał udział w gali federacji Prime MMA, na której wyraźnie przegrał z Pawłem Tyburskim. Niebawem 31-latek znów wjedzie do ringu, a to dlatego, że zgłosił się do udziału w mistrzostwach Polski. Będzie rywalizował w dyscyplinie, która jest mu bardzo dobrze znana i w której w przeszłości osiągnął spory sukces.

3 screen, famemma.tv Otwórz galerię Na Gazeta.pl