Najgorętsza walka wszech czasów odwołana. Miliony widzów muszą obejść się smakiem

Brytyjskie media bulwarowe zapowiadały ten pojedynek "najgorętszą walką bokserską wszech czasów". Oczywiście chodziło przede wszystkim o wdzięki obu pań, które same żartowały z tego, że przyciągną przed telewizory miliony widzów. Także takich, którzy w ogóle nie interesują się sportem. - Ludzie będą zainteresowani, czy te dwie modelki w ogóle coś potrafią w ringu. Już samo ważenie rozpali cały internet - mówiła Ebanie Bridges.

Walka odwołana. Bridges poznała nową rywalkę

Bridges w ostatnich tygodniach również przekonywała, że już wygrała z Avril Mathie w bitwie na piersi. - Moje są lepsze - dodawała bez skrępowania. - Jak w nie trafię, to eksplodują - odgryzała się znacznie mniej rozpoznawalna w mediach społecznościowych Mathie, która również zasłynęła z tego, że podobnie jak Bridges dzieli się w sieci swoimi odważnymi zdjęciami i na oficjalnych ważeniach przed walkami pojawia się w bardzo skąpych strojach.

Do ważenia jednak nie dojdzie, do spotkania w ringu również. Kilka dni temu serwis boxingscene.com potwierdził informacje "The Sun", że walka została odwołana. Powód? Kontuzja Mathie, która wciąż do końca pozostaje niejasna, choć już wiadomo, że 9 grudnia w San Francisco nową rywalką Bridges będzie 35-letnia Japonka Mitsuyo Yoshida - od 2021 roku, po zwycięstwie z rodaczką Tomoko Okudą, posiadaczka pasa WBO wagi junior koguciej.

Nauczycielka matematyki, która przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii

Bridges to także od marca 2022 roku posiadaczka pasa IBF w wadze koguciej. Obroniła go kilka miesięcy później - w grudniu zeszłego roku na gali w Leeds, gdzie pokonała w ósmej rundzie przez techniczny nokaut Shannon O'Connell. Niestety kosztem tej wygranej była kontuzja prawej ręki, która wykluczyła Australijkę aż na pół roku z profesjonalnego uprawiania sportu. W tym czasie "Blonde Bomber", bo taki pseudonim nosi Bridges, znalazła sobie jednak inne zajęcia - otworzyła profil na platformie OnlyFans, gdzie fani mogą znaleźć jej gorące treści, a po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii nawiązała także współpracę z Conorem McGregorem, z którym reklamowała markę piwa stworzoną przez Irlandczyka.

Zanim Bridges postanowiła spróbować sił w boksie, przez siedem lat uprawiała kulturystykę oraz pracowała jako nauczycielka matematyki w liceum na przedmieściach Sydney. - Kiedy powiedziałam o swoich planach dzieciakom z klasy, od razu się zakochały. Cały czas dopytywały mnie, kiedy stoczę następną walkę - mówiła dwa lata temu Bridges w rozmowie z "Daily Mail".

37-letnia Australijka do tej pory stoczyła dziesięć walk na zawodowych ringach. Przegrała tylko raz - w kwietniu 2021 roku, kiedy w walce o mistrzostwo świata WBA wagi koguciej nie dała rady pokonać Shannon Courtenay. Yoshida, z którą zmierzy się już 9 grudnia w San Francisco, ma za sobą do tej pory walki głównie w niższych kategoriach wagowych - muszej i junior koguciej - 16 wygranych i cztery porażki.