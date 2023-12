Mamy pierwszego w historii mistrza świata! Nie dokonał tego nawet Gołota

Niedzielne popołudnie już na zawsze zapisze się w historii polskiego boksu amatorskiego. 16-letni Fabian Urbański w Erywaniu został mistrzem świata kadetów w wadze do 70 kilogramów. Polak nie dał szans żadnemu ze swoich rywali i sięgnął po tytuł, którego w przeszłości nie udało się wywalczyć m.in. Andrzejowi Gołocie. Patrząc na posuchę w polskim boksie, to jest to jeden z największych sukcesów w tej dyscyplinie od lat.

3 fot. YT @IBABoxing Otwórz galerię Na Gazeta.pl