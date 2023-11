Brawo! Wysyp polskich medali na mistrzostwach Europy

Jeśli spyta się przechodnia o trzech najpopularniejszych polskich pięściarzy, to pewnie wielu odpowiedziałoby: Tomasz Adamek, Artur Szpilka i Krzysztof Włodarczyk. Problem w tym, że Adamek nie walczył od 2018 roku, Szpilka zamienił bokserski ring na klatkę do MMA, a "Diablo" walczy głównie na lokalnych galach z kelnerami. Mało tego! Krzysztof Głowacki, niedawny mistrz świata, tak jak Szpilka, szuka wielkich pieniędzy i nowych wyzwań w KSW. Kobiecy boks? Sytuacja wygląda podobnie, a może nawet gorzej. Ewa Piątkowska i Ewa Brodnicka, a więc dwie czołowe pięściarki ostatnich lat, trafiły do śiata freak fightów.

Ale w ostatnich miesiącach pojawiło się światełko w tunelu. Łukasz Różański został mistrzem świata w kategorii bridger, czyli do 102 kg. I już w lutym będzie bronił pasa na gali w Arabii Saudyjskiej, gdzie Tyson Fury zawalczy z Ołeksandrem Usykiem. Wciąż aspiracje mistrzowskie ma Michał Cieślak, a już w grudniu o tytuł mistrza świata powalczy Mateusz Masternak, którego rywalem będzie Chris Billam-Smith.

Światełkiem w tunelu są także występy młodych pięściarzy i pięściarek, którzy pojechali ma mistrzostwa Europy U-22.

Medale Polek i Polaków na MME w Czarnogórze

Cezary Znamiec (kategoria do 71 kg) okazał się polskim objawieniem Młodzieżowych Mistrzostw Europy 2023. W Budvie wygrał trzy walki. Dopiero w półfinale lepszy od Polaka okazał się Hiszpan Frank Martinez. Znamiec zdobył ostatecznie brązowy medal MME.

W niedzielę Julia Szeremeta (57 kg) po raz pierwszy miała szansę zdobyć złoty medal, a Martyna Jancelewicz (81 kg) walczył o trzeci medal z rzędu. Jak im poszło?

Na ringu w czarnogórskiej Budvie Jancelewicz powtórzyła sukces z lat 2021-22. W finale Polka, aktualna wicemistrzyni Europy seniorek, wygrała z Rosjanką Albiną Kudinovą. Jancelewicz ostatecznie triumfowała u wszystkich sędziów 30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28.

Kilka godzin później do ringu weszła Szeremeta, która pokonała zawodniczkę gospodarzy Bojanę Gojković i także sięgnęła po złoty medal.

Po brązowe medale MME 2023 sięgnęli: 50 kg Natalia Kuczewska, 66 kg Barbara Marcinkowska, 70 kg Wiktoria Tereszczak, 75 kg Oliwia Toborek, 71 kg Cezary Znamiec.