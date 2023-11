Anglicy reagują na wizytę Mike'a Tysona we wsi pod Łomżą. "Przedziwne"

Choć od zakończenia kariery przez Mike'a Tyson minęło już kilkanaście lat, to wciąż nie schodzi on z salonów i cieszy się dużą popularnością. 57-latek lubi też zaskakiwać - jego wizyta w Polsce w celu zakupu gołębi była właśnie pewnego rodzaju niespodzianką. Bokser kupił od handlarza w Piątnicy około stu gołębi do swojej hodowli.

Mike Tyson odwiedził Polskę i kupił gołębie. Angielskie media komentują

Wizyta Tysona pod Łomżą nie umknęła zagranicznym mediom, które zwróciły uwagę na nietypowe hobby legendy sportów walki. "Tyson ma też inną pasję - gołębie" - czytamy w "The Sun". Co ciekawe Amerykanin zajmuje się ptakami już ponad 40 lat! Zaczynał jeszcze w latach 80. jako nastolatek.

Dziennikarze "The Sun" podkreślili też, że bokser musiał pokonać wiele kilometrów, tylko po to, aby nabyć kolejne ptaki. "Mike Tyson leci do odległej polskiej wioski, tylko po to, aby kupić 100 gołębi" - napisano i dodano: "przebył taką odległość dla ukochanych ptaków". Rzeczywiście poświęcenie Tysona może być pełne podziwu. Polskę i Stany Zjednoczone dzieli przecież ponad osiem tysięcy kilometrów.

Z kolei portal "Daily Mail" podkreśla wyjątkowość całej sytuacji, wskazując, że polski hodowca gołębi jest całkowicie anonimowy. "To przedziwna sytuacja, kiedy Mike Tyson wpadł do polskiej wioski, aby kupić 100 gołębi od lokalnego hodowcy. 57-latek ubrany w pikowaną białą kurtkę i wełniany kapelusz, zaciska pięść w powietrzu, a drugą ręką obejmuje ramiona polskiego hodowcy" - czytamy na łamach dziennika.

Następnie "Daily Mail" opisuje proces przygotowania ptaków do transportu do Stanów Zjednoczonych. "Do wsi wezwano kilku lekarzy weterynarii, którzy mieli zaszczepić gołębie w celu uzyskania certyfikatu na eksport do USA. Historia, początkowo przyjęta z niedowierzaniem, została jednak zweryfikowana" - dodają tamtejsi dziennikarze.

Mike Tyson to prawdziwa legenda boksu. Ma na swoim koncie 50 zwycięskich walk spośród 58 stoczonych. W wieku 20 lat został mistrzem świata wagi ciężkiej i nadal nikt nie zdołał pobić jego rekordu. W 1992 roku Amerykanin trafił do więzienia za gwałt na trzy lata. W 1995 roku powrócił na ring i odzyskał część z utraconych pasów, tocząc niesłychanie emocjonujące pojedynki np. z Evanderem Holyfieldem, któremu odgryzł część ucha. Profesjonalną karierę Tyson zakończył w 2005 roku.