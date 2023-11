Mike Tyson mówi, kto wygra walkę Usyk - Fury. Jaśniej się nie da. "Tak będzie"

To się dzieje! 29 września oficjalnie ogłoszono, że wkrótce dojdzie do hitowej walki pomiędzy Tysonem Furym a Ołeksandrem Usykiem. Stawką tego pojedynku będą wszystkie pasy mistrzowskie wagi ciężkiej - Fury ma pas WBC, a Ukrainiec WBO, WBA, IBF i IBO. Bob Arum, promotor "Króla Cyganów" ujawnił, że jego zawodnik zarobi blisko 200 mln dolarów za starcie z Usykiem, co potwierdził w rozmowie z "Daily Mail". Na razie nie jest jeszcze znany dokładny termin tego starcia, ale raczej do niego dojdzie w 2024, a nie 2023 roku.

Tyson wskazuje zwycięzcę walki Usyk - Fury. Króciutko

Mike Tyson porozmawiał krótko z TNT Sports o walce Usyk - Fury przy okazji niedawnego pojedynku Brytyjczyka z Francisem Ngannou. Legendarny pięściarz, który przygotowywał byłego mistrza UFC do walki z Furym wskazał zwycięzcę wyżej wspomnianego starcia. - Myślę, że Fury pokona Usyka. Tak będzie, Fury z nim wygra - stwierdził krótko Tyson. Niedawno Fury pokonał Ngannou podczas gali w Rijadzie po decyzji sędziów.

W walce z Ngannou Fury niejednokrotnie chwiał się na nogach, a nawet został powalony na deski przez debiutanta w trzeciej rundzie. - Czy Tyson wygrał? Myślę, że to było przede wszystkim show. Zobaczymy się z Tysonem 23 grudnia. Nie jestem pewien, czy akurat jego walka z Ngannou doda mi pewności siebie. Pamiętajcie, że Ngannou jest mistrzem świata w MMA - mówił Usyk o ostatniej walce Fury'ego, cytowany przez portal sports.ru. Ukrainiec po raz ostatni walczył w sierpniu tego roku we Wrocławiu, gdy pokonał Francuza Daniela Duboisa.

Jakie są możliwe terminy walki Usyka z Furym w Arabii Saudyjskiej? Alex Krassyuk, promotor Ukraińca przekazał "Daily Mail", że oficjalny termin może zostać ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Pierwotnie wydawało się, że dojdzie do tego 23 grudnia. Później w mediach pojawił się styczeń przyszłego roku, ale najbardziej prawdopodobne wydaje się, że walka o tytuł niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej odbędzie się w lutym 2024 roku.

Zarówno Fury, jak i Usyk mogą pochwalić się znakomitą serią, bo do tej pory nie przegrali żadnego zawodowego pojedynku w ringu. Ukrainiec wygrał 21 walk, z czego aż 13 przez KO lub TKO. Fury ma za sobą 35 walk, z czego 34 wygrał (21 przez KO/TKO) i jedną zremisował.