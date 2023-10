Cały kraj w żałobie. Nie żyje legenda. "Żegnaj, mistrzu"

Polscy kibice pięściarstwa chętnie wspominają igrzyska olimpijskie w Moskwie z 1980 roku, bo brązowe medale zdobyli Krzysztof Kosedowski, Kazimierz Adach, Kazimierz Szczerba i Jerzy Rybicki, a Paweł Skrzecz zgarnął srebro. Ale Irlandczycy też mają dobre wspomnienia. Przynajmniej jeśli chodzi o turniej bokserski w wadze muszej (do 51 kg). Na ostatnim miejscu podium stanął Hugh Russell. Od Irlandczyka lepsi okazali się jedynie Wiktor Mirosznyczenko z ZSRR oraz złoty medalista z Bułgarii - Petyr Lesow. Ale wróćmy do Russela, dla którego było to największe wydarzenie w karierze.

Irlandczyk wycofał się z boksu w 1985 roku, ale tamte wakacje w Moskwie zapamiętał do końca życia, bo tuż po turnieju olimpijskim za zgromadzone ruble kupił aparat fotograficzny. A to właśnie robienie zdjęć stało się jego wielką pasją. Pasją, którą rozwijał w "Irish News".

- Pod koniec igrzysk miałem strasznie dużo wolnych pieniędzy, a i tak nie można było ich zabrać ze sobą do Irlandii, więc kupiłem sobie duży aparat Zenith. To zapoczątkowało moją przygodę z fotografią - wspominał po latach. A Irlandczycy do dziś wspominają jego walki. Bo choć w Irlandii Północnej toczył się konflikt o podłożu etniczno-politycznym, to gdy Russel był w ringu, to ulice opustoszały.

- Gdy tylko w telewizji pokazywano moje walki, to na te 15 minut ulice znowu były puste. Kończyła się walka, to i zamieszki wracały - wspominał Russel.

"Spoczywaj, mistrzu"

W piątek 13 października pojawiły się tragiczne wieści o śmierci byłego pięściarza. Smutną informację przekazał Mal McCann, fotoreporter Irish News, który kiedyś współpracował z Russellem. Brązowy medalista olimpijski zmarł w wieku 63 lat.

"Jestem absolutnie zdruzgotany faktem, że dzisiaj zmarł mój przyjaciel, kolega i mistrz Hugh Russell. Bez ciebie nic nie będzie takie samo. Spoczywaj w pokoju, mistrzu" - napisał McCann.

Dokładna przyczyna śmierci nie jest znana. Wiadomo tylko, że Irlandczyk od wielu lat ciężko chorował.