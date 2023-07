Co za koncert! Mamy nowego niekwestionowanego mistrza. "Król boksu" [WIDEO]

- To naprawdę walka z rodzaju pięćdziesiąt na pięćdziesiąt i może pójść w obie strony, ale stawiam jednak na Crawforda - typował Mike Tyson. - Obaj są świetni, ale różnicę zrobi odwrotna pozycja Spence'a. Stawiam na Errola - kontrował inny wielki dawny mistrz bokserski Evander Holyfield. A skoro takie legendy wypowiadały się o tej walce, to było wiadome, że mówią o boksie na najwyższym światowym poziomie. Nic więc dziwnego, że w stawce pojedynku były cztery pasy. Spence wniósł do ringu tytuły federacji IBF, WBA i WBC, a Crawford – WBO.

Choć wydawało się, że to Errol Spence lepiej zaczął walkę, to już w drugiej rundzie Terence Crawford posłał go na deski akcją lewy-prawy. 33-latek jednak błyskawicznie wstał. Wstał i sam ruszył do szaleńczych ataków, ale Crawford fenomenalnie kontrował rywala. Najczęściej trafiając czysto w szczękę.

Zanim rozpoczęła się piąta runda, to lekarz odwiedził narożnik Spence'a, ale dopuścił go do kolejnej rundy. W siódmej rundzie Spence jednak dwa razy leżał na deskach. Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że Terence Crawford po prostu bawił się w ringu. I to tak się bawił, że już w dziewiątej rundzie sędzia ringowy przerwał walkę, bo kolejnej serii ciosów wyprowadzonej przez Crawforda.

Terence Crawford to najlepszy pięściarz świata?

Tyson Fury (31-0-1), Saul "Canelo" Alvarez (59-2-2), Dmitrij Biwoł (21-0), czy Ołeksander Usyk (20-0)? Kto jest najlepszym pięściarzem świata bez podziału na kategorie wagowe? Żaden z powyższych! Tydzień temu większość kibiców stwierdziłaby, że najwięcej argumentów ma Nayoa Inoue.

Niesamowity Japończyk ma na koncie 25 walk i 25 wygranych. We wtorek popisał się nokautem na niepokonanym do tej pory Stephenie Fultonie (21-1). Dziś swoich zwolenników będzie miał Terence Crawford, który w ringu był 40 razy i 40 razy wygrywał, aż 31 razy przed czasem.