Tyson Fury (31-0-1), Saul "Canelo" Alvarez (59-2-2), Terence Crawford (39-0), Dmitrij Biwoł (21-0), czy Ołeksander Usyk (20-0)? Kto jest najlepszym pięściarzem świata bez podziału na kategorie wagowe? Żaden z powyższych! Dziś najwięcej argumentów ma Nayoa Inoue. Japończyk co prawda nie budzi tak wielkiego zainteresowania w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, bo walczy w niższych kategoriach, ale jego sukcesy są po prostu niebywałe. Ale po kolei.

Pierwszy tytuł mistrzowski zdobył już w szóstym pojedynku, gdy w 2014 roku wygrał przez TKO z Adrianem Hernandezem w kategorii junior muszej, czyli do 48,9 kg. Po zdobyciu pasa WBC zgarnął tytuł WBO, ale w kategorii super muszej.

Natomiast zunifikował pasy WBC, WBO, IBF i WBA dopiero w dywizji do 53,5 kg, gdy znokautował w 11. rundzie Paula Butlera. Teraz postanowił zaatakować wagę superkogucią (do 55,3 kg). I choć przed wtorkową walką miał na koncie 24 walki i 24 wygrane, w tym 21 nokautów (co jest rzadkością w tak niskich dywizjach), to teraz wcale nie był faworytem. A to dlatego, że Stephen Fulton (21-0) też był niepokonany, a na co dzień walczył z cięższymi rywalami. Ale Japończyk okazał się bezlitosny dla Fultona, po prostu go deklasując.

Inoue znowu nokautuje [WIDEO]

Eksperci nie mają wątpliwości. Inoue to obecnie najlepszy pięściarz świata. "Tak wygrywa MONSTER Inoue - najlepszy pięściarz świata" - zachwyca się pasjonat boksu Leszek Dudek.

"Inoue jak rekin - jak tylko wyczuje krew, to kończy zabawę. Wielki występ godny #1 P4P" - dodaje Kacper Bartosiak, ekspert TVP Sport.

"Naoya Inoue, Cesarz boksu. Ring weryfikuje: miała być ciężka przeprawa, było 7-0 w rundach i brutalny finisz. Fulton zjedzony w debiucie GENIALNEGO Monstera w superkoguciej. Udowodnił, że zasługuje na miano najlepszego pięściarza świata bez podziału na kategorie wagowe" - emocjonuje się Piotr Jagiełło z TVP.