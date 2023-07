Bokser skazany na śmierć. Cały świat protestuje, by nie doszło do egzekucji. Reakcja z Polski

W listopadzie 2019 roku irański bokser Mohammad Javad Vafa'i Thani uczestniczył w protestach antyrządowych. Kilka miesięcy później został zatrzymany, a w minioną środę usłyszał wyrok - kara śmierci.

Cały świat protestuje, by nie doszło do egzekucji. Bokser skazany na śmierć

Wyrok śmierci wydany na Mohammada Javada Vafa'i Thaniego zapadł nieco ponad rok po egzekucji innego sportowca, mistrza zapasów Navida Afkariego we wrześniu 2020 r., co wywołało międzynarodowe oburzenie. Wezwano do wykluczenia Iranu z imprez sportowych. Tym razem obrońcy praw człowieka chcą zrobić wszystko, aby nie doszło do kolejnej egzekucji.

Dziesięciu byłych przywódców i ministrów z krajów zachodnich wysłało pilny apel do Volkera Turka, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, o zapobieżenie egzekucji Mohammada Javada Vafa'i Thaniego. - Prosimy o pilne publiczne wezwanie władz irańskich do wstrzymania zbliżającej się egzekucji Vafa'i Thaniego - głosi dokument podpisany przez 83 osoby, w tym przez polskiego polityka Ryszarda Kalisza, byłego ministra do spraw wewnętrznych i administracji. - Te polityczne egzekucje są bezduszną próbą władz, aby zastraszyć i uciszyć coraz bardziej niespokojną ludność, która nie chce już zaakceptować ich skorumpowanych i opresyjnych rządów - kontynuują.

Rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka przekazał, że otrzymali informacje w tej sprawie. Podkreślił, że ją monitorują oraz zbierają dodatkowe informacje. Volker Turk naciska na przyjazd do kraju i spotkanie z ajatollahem Alim Chameneim, chociaż niewiele wskazuje na to, że wysiłki te przyniosą owoce - podaje agencja Reutera.

Znany z licznych masakr i braku rzetelnego procesu sądownictwa reżim ma najwyższy wskaźnik egzekucji na mieszkańca na całym świecie. W zeszłym roku Iranem wstrząsnęły wielkie protesty, wywołane śmiercią 22-letniego Mahsy Aminiego, gdy przebywał w areszcie krajowej policji. Od tego czasu co najmniej siedem osób zostało straconych za wyroki związane z zamieszkami, oskarżonych jako wrogów kraju.

W sumie według ugrupowań praw człowieka, w tym Amnesty International, Iran wykonuje rocznie więcej egzekucji niż jakikolwiek inny kraj poza Chinami. Tempo egzekucji było szybkie w 2023 r., a Iran Human Rights niedawno zgłosił prawie 370 wyegzekwowanych kar śmierci w tym roku.