Niepokonany mistrz świata aresztowany w Los Angeles. Nikt się nie przyznał

Wasyl Łomaczenko przez lata uchodził za najlepszego pięściarza na świecie bez podziału na kategorie wagowej. W końcu podwinęła mu się noga, gdy pokonał go Teofimo Lopez. Ale Ukrainiec wrócił na zwycięskie tory trzema wygranymi. Po raz ostatni w ringu był w maju. I choć dał kapitalną walkę, to w Las Vegas triumfował ostatecznie Devin Haney. A było to starcie o wszystkie pasy wagi lekkiej.

Haney to kapitalny pięściarz. Stoczył 30 walk i wszystkie wygrał, w tym połowę przez nokaut. Pokonał m.in. takie gwiazdy jak Yuriorkis Gamboa, Jorge Linares, czy George Kambosos Junior. Tego ostatniego pokonał dwa razy. Ale tym razem piszemy o Haneyu nie ze względów sportowych. 24-letni Amerykanin został bohaterem dużej afery w Stanach Zjednoczonych.

Devin Haney aresztowany w Las Vegas

Mistrz świata wagi lekkiej został aresztowany w czwartek nad ranem w Los Angeles. Haney był tylko pasażerem, ale kierowca samochodu przekraczał przepisy, czym skupił na sobie uwagę policji. Gdy policja zatrzymała podejrzany samochód do kontroli drogowej, funkcjonariusze znaleźli ukryty półautomatyczny pistolet.

Nikt nie chciał się przyznać, ale samochód był zarejestrowany na Haneya, więc to znany pięściarz trafił do aresztu. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 35 tysięcy dolarów mistrz świata został zwolniony z aresztu.

Jak informuje "TMZ", Haney ma stawić się w sądzie na przesłuchanie już w sierpniu 2023 roku.