Damian Janikowski nie ma złudzeń: Sprawy zaszły już chyba za daleko

Krzysztof Smajek: Jesteś już ponad sześć lat w KSW. Szybko to zleciało.

Damian Janikowski: Jak podpisywałem pierwszy kontrakt z KSW na cztery walki, to nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać w MMA. Gdybym przegrał na początku ze dwa-trzy razy, to pewnie zakończyłbym karierę. Brałem taką opcję pod uwagę. Nie było mi łatwo przekwalifikować się z zapaśnika na zawodnika MMA. Jednak po czterech walkach miałem rekord 3-1 i zostałem w tym sporcie.

Warto było?

Raz wygrywam, raz przegrywam. Nie zostałem mistrzem KSW, ale czuję, że jestem w czołówce wagi średniej i że mogę bić się z najlepszymi. Federacje KSW zapewniła mi pewny byt i jestem jej za to bardzo wdzięczny. Wykonuję swój zawód, mogę godnie żyć i utrzymać rodzinę. Nawet przez sekundę nie żałowałem, że zostawiłem zapasy dla MMA.

Gdy nie zakwalifikowałem się na igrzyska w Rio de Janeiro, zrozumiałem, że nie mogę poświęcić kolejnych czterech lat na zapasy. Jako medalista olimpijski, wicemistrz świata i Europy nie zarabiałem godnych pieniędzy. Zapasy nie są medialną dyscypliną, więc trudno było o sponsorów. Miałem dwóch czy trzech, którzy dawali mi po kilkaset złotych i to wszystko. Wcześniej pomagali mi też przyjaciele, którzy składali się na moje stypendium, żebym mógł trenować i nie musiał stać na bramkach.

Martin Lewandowski w książce "Pod prąd" wspomniał, że w 2017 roku, gdy przeprowadzałeś się z Wrocławia do Warszawy, to musiałeś pożyczyć pieniądze od swojego menedżera - Michała Pernacha.

Tak było. Michał jest moim menedżerem, ale mamy bliskie relacje, traktuję go jak brata. Wspólnie sobie pomagamy. Wtedy Michał przez kilka miesięcy płacił mi za wynajem mieszkania, wcześniej pożyczyłem od niego 20 tysięcy złotych na przeprowadzkę do Warszawy. Po pierwszej walce spłaciłem wszystkie długi.

Nie tęsknisz za rodzinnym Wrocławiem?

Pierwotnie do Warszawy mieliśmy wyjechać na rok, góra dwa. Starsza córka poszła do przedszkola, spodobało jej się, razem z żoną też się dobrze poczuliśmy w stolicy. Powoli uczyliśmy się żyć w Warszawie, choć pierwszy rok był ciężki. Mieszkaliśmy na Ursynowie, bo blisko mieliśmy rodzinę żony, na treningi dojeżdżałem na Bielany i to było uciążliwe. Jeżdżąc rano i wieczorem na treningi, spędzałem w aucie po kilka godzin dziennie, bardzo mnie to irytowało.

Po czterech latach wróciliśmy z Warszawy do Wrocławia. W rodzinnym mieście mieszkaliśmy tylko osiem miesięcy i znów przeprowadziliśmy się do Warszawy. Kocham Wrocław, mam tam wielu fanów, ale nie mogłem się tam na nowo zaaklimatyzować. Czegoś nam brakowało. Poza tym mieszkając we Wrocławiu, co trzeci dzień byłem w Warszawie, bo musiałem coś załatwiać. Stolica daje więcej możliwości. Za przykład niech posłuży choćby to, że w ciągu ośmiu miesięcy tylko raz ktoś przyjechał do mnie na wywiad do Wrocławia. Zainteresowanie mediów było dużo mniejsze. Zacząłem czuć, że coś tracę i dlatego wróciliśmy. Drugim powodem było to, że moja żona znalazła pracę w Warszawie. Prawdopodobnie zostaniemy tu na stałe.

Na początku kariery w MMA mocno rozbudziłeś apetyty kibiców i swoje pewnie też.

Wygrałem trzy pierwsze walki, wszedłem do klatki z rozpędu zapaśniczego, byłem agresywny i dziki. Nie patrzyłem na to, czy wystarczy mi tlenu na trzy rundy. Chciałem demolować rywali. Dopiero walka z Michałem Materlą pokazała mi, że nie na każdego zawodnika ten styl jest skuteczny. W zapasach byłem dynamicznym i siłowym zawodnikiem. Do MMA ten styl nie pasował.

Wiele razy już na to pytanie odpowiadałeś, ale może z perspektywy czasu zmieniłeś zdanie. Walka z Materlą nie przyszła za wcześnie?

Nie, bo to była dla mnie duża lekcja MMA. Michał pokazał mi, czego nie można robić w walce z doświadczonym zawodnikiem. Po tej walce wiedziałem, że muszę popracować nad cierpliwością, nad wyczuciem czasu i inaczej rozkładać siły. To był też skok na kasę, bo gdybym wygrał z Materlą, to byłbym bardzo blisko walki o pas za bardzo duże pieniądze.

Dzisiaj jeszcze marzysz o zdobyciu pasa mistrzowskiego?

Może nie są to marzenia, ale wierzę, że mogę zdobyć pas KSW. Wygrałem osiem walk, pięć przegrałem. To jest całkiem niezły dorobek, choć liczyłem, że będę trochę wyżej. Mam jeszcze czas, żeby dobrać się komuś do skóry i być bliżej walki o pas. Mistrzem wagi średniej jest Paweł Pawlak. Postawiłem mu najtrudniejsze warunki ze wszystkich rywali, z którymi walczył w KSW. To też o czymś świadczy.

Po twojej ostatniej walce w KSW było dużo kontrowersji. Miałeś pretensje do sędziego Tomasza Brondera za przerwanie walki. Jak dzisiaj patrzysz, już na chłodno, na tę sytuację?

Podtrzymuję to, co mówiłem tuż po walce. Nie klepałem, nie było duszenia, byłem cały czas świadomy. Wydaje mi się, że Tom Breese puściłby ten uchwyt, bo wiedział, że mnie nie dusi. Niestety doszło do obustronnej pomyłki - mojej i sędziego. Sędzia zadał mi pytanie, podniosłem rękę i pokazałem mu "okejkę". Później niefortunnie opadła mi ręka, klepnąłem w plecy, ale to było na znak, że wszystko jest w porządku i że mogę walczyć. Nie chciałem, żeby sędzia przerwał walkę, ale on odebrał to jako klepnięcie.

Sędzia broni się tym, że klepnięcie to klepnięcie i jest koniec walki. Ale przecież słyszał i widział, że nic złego mi się nie dzieje. Uważam, że gdyby w klatce był inny sędzia, to nigdy w życiu nie odebrałby tego gestu jako klepnięcia i walka mogłaby się inaczej potoczyć. Mogłem wygrać, ale tego już się nie dowiemy.

Po walce nie szczędziłeś ostrych słów pod adresem sędziego.

W prywatnej wiadomości przeprosiłem go za te słowa. Trochę poniosły mnie emocje i niektóre słowa padły niepotrzebnie.

Wciąż nie chcesz, żeby Tomasz Bronder sędziował twoje walki?

Sprawy chyba zaszły już za daleko. Pewnie po złości by mi nie sędziował, choć tego wykluczyć też nie mogę. Jeżeli jest taka możliwość, to wolałbym, żeby Tomasz Bronder nie sędziował moich walk.

Po walce z Cezarym Kęsikiem podczas KSW 84 skończy się twój kontrakt z KSW. Co dalej?

Mam nadzieję, że podpiszemy nowy kontrakt. Mój menedżer rozmawiał w grudniu z Martinem Lewandowskim i usłyszał, że KSW jest zainteresowane dalszą współpracą. Pewnie po najbliższej walce wrócimy do rozmów. Na olimpijską emeryturę będę mógł przejść w wieku 40 lat, do tego czasu chciałbym walczyć w klatce. Mam nadzieję, że wystarczy mi zdrowia, siły i determinacji.

Niepewna przyszłość w KSW nie zaprząta ci głowy przed walką z Kęsikiem?

Robię swoje i nie myślę o tym. Wiem, że zawsze znajdę jakieś rozwiązanie, bo oprócz KSW inne federacje też chciałyby, żebym dla nich walczył.

Nigdy nie zrobiłem KSW żadnego psikusa, wiedzą, że jestem normalnym gościem. Nigdy też nie wybierałem rywali i nie odmówiłem żadnej walki. Poza tym mam dużą rzeszę kibiców. Gdy podczas gal jest prezentacja zawodników, zawsze zbieram gigantyczne oklaski. Mam fanów nie tylko w swoim mieście, ale w całej Polsce.

W KSW nikt nie miał ci za złe, że walczyłeś na gali freakowej federacji?

Nie, bo bez zgody KSW nie mógłbym tam wystąpić. Ale nie ukrywam, że mój menedżer musiał trochę negocjować z szefami federacji. Myślę, że KSW przekonało to, że miałem walczyć z Mateuszem Kubiszynem, który też jest sportowcem, a nie patostreamerem.

Jak odnalazłeś się w świecie freaków?

Organizatorzy robili tak, żebym nie czuł się tam źle. Gorsza strona freakowego świata w ogóle mnie nie dotknęła. Możliwe, że byłem od tego dobrze odgrodzony. Było trochę więcej zamieszania niż przed galami KSW, ale nie było źle. Nie wykluczam, że kiedyś jeszcze tam wrócę. Może na koniec kariery.

Do świata freaków wchodzą nowe twarze ze świata sportu: Sławomir Peszko, Zbigniew Bartman czy Andrzej Fonfara. Jesteś tym zdziwiony?

Nie dziwi mnie to, bo każdy szuka rozrywki i pieniędzy. Pieniądze przemawiają do wyobraźni i sportowcy spoza świata sportów walki są w stanie poświęcić się nawet kosztem utraty zdrowia. Chcą dorobić do emerytury i to jest normalne.

Gdy powstawały federacje freakowe, nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego patologiczne postaci z internetu zarabiają za walki pieniądze, o których zawodowcy mogli tylko pomarzyć. Z czasem zrozumiałem, skąd biorą się ich zarobki i przestałem się na to obrażać.

Walka z Cezarym Kęsikiem podczas KSW 84 to dla ciebie duże wyzwanie?

Czarek to solidny, twardy zawodnik, który lubi się bić. Ma bardzo dobrą wytrzymałość, ale jestem na niego przygotowany. Nie licząc trzytygodniowej przerwy w marcu, gdy musiałem wyleczyć przepuklinę karku i zapalenie stawu obojczykowo-barkowego, to od stycznia bardzo mocno trenuję i przygotowuję się do walki. Chcę dać dobrą bitkę, żeby szefowie KSW nie mieli żadnych wątpliwości w sprawie przedłużenia kontraktu ze mną.