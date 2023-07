Przemysław Saleta wybrał złą drogę. Skrajna nieodpowiedzialność

Przemysław Saleta był cenionym kickbokserem i przyzwoitym pięściarzem. Choć w boksie wielkiej kariery nie zrobił, to może się pochwalić zwycięstwem nad Andrzejem Gołotą. Wiadomo, że "Endrju" był już wtedy po drugiej stronie rzeki, ale to nie zmienia faktu, że Saleta odniósł swoją 44. wygraną w karierze i zarazem ostatnią. Po tamtej walce do ringu wszedł raz, gdy w 2015 roku pewnie pokonał go Tomasz Adamek.

Saleta zarabiał także na walkach w MMA. W debiucie przegrał z Martinem Malkhasyanem na gali KSW 14, ale potem dwukrotnie zlał Marcina Najmana. Gdy zakończył karierę, to został cenionym ekspertem bokserskim, dziś pracuje w Polsacie Sport. Ale choć zawsze cieszył się dobrą opinią, to teraz może pojawić się rysa na jego wizerunku.

Saleta zaczął reklamować na swoim Instagramie zakazaną substancję. Chodzi peptyd BPC-157.

"Po dwóch tygodniach stosowania TB 500 i BPC-157 czuję, że dużo szybciej się regeneruje i podleczyłem wszystkie stare kontuzje" - oświadczył na Instagramie. Problem w tym, że od 2022 roku BPC-157 znajduje się na liście zakazanych substancji.

"Kluczowa dla sportowców informacja jest taka, że substancja ta nie jest zatwierdzona do stosowania u ludzi przez żaden globalny organ regulacyjny i może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych" - czytamy na stronie antydoping.pl.

"Leczniczo syntetycznie wytwarzany peptyd BPC-157 nie jest obecnie zatwierdzony do stosowania jako lek dla ludzi. Jest to związek eksperymentalny, który został zbadany pod kątem zapalnej choroby jelit i gojenia się tkanek miękkich, chociaż istnieje niepokojący brak opublikowanych danych z badań klinicznych, ponieważ wydaje się, że badania zostały anulowane lub przerwane bez opublikowanych wniosków. Mimo że nie ma badań ani prób klinicznych, które wykazałyby, że BPC-157 jest bezpieczny lub skuteczny u ludzi, niektóre strony internetowe związane z lekami zwiększającymi wydajność reklamują, że można go wstrzykiwać lub przyjmować doustnie w celu gojenia kości i stawów, wrzodów żołądka, uszkodzenia narządów, oraz szeregu innych celów, w tym poprawy wyników sportowych. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że są to nieuzasadnione twierdzenia i że użycie BPC-157 z tych lub innych powodów nie jest poparte literaturą medyczną ani żadnymi zweryfikowanymi opiniami medycznymi" - czytamy.

Czy BPC-157 jest legalny?

Nie ma podstaw prawnych do sprzedaży BPC-157 jako leku, żywności lub suplementu diety. Istnieją jednak dowody, że BPC-157 jest nielegalnie włączany do niektórych zabiegów i produktów odnowy biologicznej i przeciwstarzeniowej.