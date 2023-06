Tomasz Adamek zaapelował do wyborców. Przekonuje: "W Polsce jest dobrze"

Tomasz Adamek był powszechnie lubiany przez polskich fanów, ale niemal dekadę temu jego wizerunek został nadszarpnięty. Były mistrz świata próbował się dostać z ramienia Solidarnej Polski do Parlamentu Europejskiego, gdzie chciał "bronić nienarodzonych dzieci". Choć partia Zbigniewa Ziobry nie przekroczyła progu wyborczego, to dziś Adamek nie ma już aspiracji politycznych. Ale i tak ma przekaz do rodaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Najpotężniejsza dama polskiego MMA wskazała problem. Tak, to o polskich wojownikach

- Nie skusi się pan na powrót do polityki? - zapytał dziennikarz "Przeglądu Sportowego". - Nie ma mowy. Niech rządzą, są tam mądrzy, wykształceni ludzie w polityce. Wiedzą, co robić, by było dobrze w Polsce. Uważam, że obecnie jest dobrze, a teraz wszystko zależy od tego, jak ludzie zagłosują jesienią. (...) Nie jestem w Polsce często, ale najbardziej widzę, jak ludzie narzekają. Wszyscy narzekają, a mało kto jest zadowolony. Nie wiem, czy tak wszędzie jest, czy tylko Polacy tak narzekają. By nie narzekać, trzeba iść głosować. Iść za głosem serca. Wtedy nikt nie będzie narzekał. Najwięcej narzekają ci, którzy nie idą głosować - stwierdził Adamek.

Adamek wraca na ring

46-letni Adamek (53-6), były mistrz świata federacji IFB, IBO i WBC w wadze półciężkiej, ostatni raz w ringu był widziany w październiku 2018 roku, gdy pokonał go Jarrell Miller, znany dopingowicz. Wszystko wskazywało, że "Góral" odpuścił już sobie zawodowy sport, ale Adamek chce wrócić.

Polski boks na deskach. Zgasła kolejna nadzieja. "Nie widzę nikogo"

- Jeszcze jedną walkę stoczę na pożegnanie. Myślę, że w przyszłym roku, choć jest też opcja, że jeszcze w tym. Propozycja wpadła, żeby walczyć pod skocznią w Zakopanem. To też w górach, więc by się zjechało choćby z mojej wioski z tysiąc osób czy więcej. Skocznia byłaby pewnie pełna kibiców, ale jest troszkę mało czasu… Będziemy wiedzieć w ciągu dwóch tygodni. Z organizacją jest mniejszy problem, ale ja muszę być przygotowany. A teraz mam trenować w samochodzie, na wyścig. A tu trzeba iść na salę. Ja nie chcę wyjść, żeby tylko wejść do ringu i pobawić się z jakimś średniakiem i podziękować. Przyjadą kibice i oni chcą zobaczyć prawdziwą walkę przecież. Jak Adamek walczył za starych dobrych czasów. Dlatego prawdopodobnie przesuniemy to na przyszły rok, na lato. A tu teraz przed nami wyścig górski i zaczynamy coś nowego - mówił na naszych łamach.