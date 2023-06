Polski boks na deskach. Zgasła kolejna nadzieja. "Nie widzę nikogo"

Większość polskich fanów usłyszała o Adamie Kownackim w 2017 roku. Choć "Baby Face" miał wówczas imponujący bilans 15-0, to zdecydowanie więcej uwagi poświęcano jego rywalowi - Arturowi Szpilce, który wracał po osiemnastomiesięcznej przerwie spowodowanej nokautem z rąk Deontaya Wildera. Kownacki miał być tylko tzw. rywalem na odbudowę. W końcu to Szpilka pozostawał jedyną głośną polską nadzieją na walki w elicie królewskiej dywizji.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

- Liczyłem na kogoś mocniejszego - przyznawał Szpilka. - Dla niego to wielka szansa i zrobi co może, ale ma jednak pecha, bo wyjdzie do zawodnika, który już trochę tego boksu łyknął. A po drugie to dla mnie występ z rodzaju być albo nie być. Cała presja spoczywa na mnie, lecz oczywiście czuję się pewny siebie. Niech więc Adam trenuje z Adamkiem, ile wlezie, choć i tak mu to nie pomoże. Sam się o tym przekona. Zrobiło się o Adamie teraz głośno, ma swoje pięć minut w prasie. 15 lipca wszystko to się skończy - straszył Szpilka. Lekceważenie rywala nie było dobrym pomysłem. Szpilka nie dotrwał do końca czwartej rundy. I tak cała Polska usłyszała o Kownackim.

Najpotężniejsza dama polskiego MMA wskazała problem. Tak, to o polskich wojownikach

Ale w Stanach znano go już dobrze. Szczególnie na nowojorskim Greenpoincie, gdzie Adam wyemigrował z rodzicami, gdy miał siedem lat. W USA jako amator dwukrotnie wygrywał Golden Gloves, prestiżowy turniej o Złote Rękawice. Wtedy też poznał braci Kliczko, którym młody Polak wpadł w oko.

Zresztą Kownacki przykuwał uwagę nie tylko swoim ofensywnym stylem walk, ale także sylwetką. Kibice często szydzili z jego brzuszka, jednak Kownacki powtarzał, że "six pack nie walczy".

- Boks to nie jest kulturystyka. Ale wiem, że muszę pracować. Nawet nie tyle nad sylwetką, ile nad swoimi nawykami żywieniowymi - mówił. Ale dopóki przejeżdżał się po rywalach jak walec, to kibice przymykali oko na jego sylwetkę. Bardziej niż 118 kg na wadze, fanów martwiła dziurawa obrona Polaka. Ale i w tym temacie Kownacki uspokajał.

- Nigdy nie leżałem na deskach. Nawet na amatorskim ringu nie dostałem tak, bym upadł plackiem. Nie przypominam sobie, bym w ogóle kiedykolwiek leżał. Raz chyba tylko przykucnąłem - dotknąłem rękawicą ringu, co traktowane jest jako nokdaun - wspominał Kownacki.

Po Szpilce gładko pokonał także Iago Kiladze, Charlesa Martina oraz Geralda Washingtona, a więc bezpośrednie zaplecze ścisłej czołówki wagi ciężkiej. "Baby Face" stał się wielką nadzieją Polaków. Szpilka był już na głębokim zakręcie, Tomasz Adamek dostał srogi oklep od znanego dopingowicza Jarrella Millera, a Mariusz Wach miał na koncie trzy porażki z rzędu. Na placu boju został właściwie tylko Kownacki.

- Nie uważam, że Anthony Joshua i Deontay Wilder są poza moim zasięgiem. Obecnie moje szanse z nimi oceniam jako 50 na 50. Zmierzę się z nimi, kiedy proporcje będą wynosiły 70 do 30 - na moją korzyść. To nie jest żadna pycha z mojej strony. Wiem, że muszę schudnąć, lepiej pracować na nogach, a także pod względem taktycznym mądrzej toczyć walki, ale będę to sumiennie poprawiał i powinienem zostać mistrzem świata - przekonywał Kownacki.

I nawet pojawiła się szansa, by zmierzyć się z Anthonym Joshuą o pas. Problem w tym, że Adam akurat przebywał na wakacjach, a do walki zostało tylko pięć tygodni. Nie podjął wyzwania, a z Brytyjczykiem dogadał się Andy Ruiz Junior. No i potem Amerykanin zszokował świat, gdy w czerwcu 2019 roku znokautował Joshuę i odebrał mu pasy mistrzowskie IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej.

Kownacki wrócił do ringu zaledwie dwa miesiące później i w wyniszczającej bitwie pokonał doświadczonego Chrisa Arreolę. Kibice żałowali, że Polak nie skorzystał z tamtej szansy. Ale czy faktycznie miał czego żałować?

- Nie miałby szans naruszyć Joshui - mówi Sport.pl Maciej Miszkiń, były pięściarz a dziś ekspert telewizyjny. - Ruiz jest bardzo szybki i dynamiczny, a przypomnijmy, że do czasu, kiedy trafił Joshuę, to on tę walkę przegrywał. I to był rozbijany, a przecież mówimy o szybszym zawodniku niż Adam. Obawiam się, że Kownacki mógłby idealnie pasować Brytyjczykowi, bo ten bije bardzo mocno, jest metodyczny w swym boksie i ma kapitalną motorykę. Adam nie miałby szans z takimi zawodnikami.

Kownacki w oczekiwaniu na złoty strzał

Po zwycięstwie nad Arreolą Kowancki miał imponujący bilans 20-0 i eksperci nie mieli wątpliwości, że dzieli go tylko jedna wygrana od walki o pas. Obóz Polaka nie chciał zaprzepaścić szansy, więc w marcu 2020 roku doszło do bitwy z Robertem Heleniusem mającym na koncie już trzy porażki, w tym z Washingtonem, którego przecież Kownacki gładko pokonał. W dodatku Fina na sparingach w warszawskim WCA sromotnie obijał... Szpilka. Słowem, Kownacki miał tylko wejść do ringu, a wygrana miałaby być formalnością. U niektórych bukmacherów Polak był faworytem w stosunku 20:1.

Ale boks to nie matematyka. W czwartej rundzie Helenius sensacyjnie znokautował Kownackiego, który po walce przyznał, że zlekceważył przygotowania, a w dniu walki mógł ważyć nawet 130 kg. I choć to była dopiero jego pierwsza porażka, i pierwsze zaliczone deski, to wielu go skreśliło. Pojawiły się opinie, że stracił już odporność na ciosy, bo wszystkie przyjęte do tej pory się skumulowały.

Rewanż z Heleniusem w 2021 roku okazał się jeszcze gorszy. Kownacki doznał złamania oczodołu. Nie udała się także walka z Alim Erenem Demirezenem z lipca 2022. Kownacki co prawda pokazał, że wciąż może sporo przyjąć, ale przegrał na punkty z rywalem spoza czołówki.

Po trzech porażkach z rzędu przeciwnikiem na odbudowę miał być Joe Cusumano, silny jak tur, ale trzecioligowiec. Jednak i on okazał się barierą nie do przejścia. W sobotę trener Kownackiego rzucił ręcznikiem w ósmej rundzie.

- Skończyła się Adamowi odporność na ciosy. Po walkach z Heleniusem myślałem, że to wynikało ze zrzucania wagi, ale wygląda na to, że po prostu skończyło się zdrowie. A wraz z odpornością, skończyła się niesamowita pewność siebie, którą prezentował. To było naprawdę imponujące, jaki mocny napór i ciągłą presję potrafił stosować. A jak to odeszło, to niewiele zostało. Adam nigdy nie miał mistrzowskich umiejętności, ale braki techniczne niwelował serduchem do walk, charakterem i po prostu twardością szczęki. A gdy jego atuty tracą na znaczeniu, to luki w obronie tym bardziej rażą - analizuje Miszkiń.

Czy to koniec kariery Kownackiego?

"Baby Face" wielokrotnie powtarzał, że jeśli jego zdrowie będzie narażone, a nie będzie miał szans mistrzowskich, to zakończy karierę. Ale choć właśnie przegrał czwarty raz z rzędu, to nie dał żadnej deklaracji.

- Nie chcę nikomu kończyć kariery, ale myślę, że Adam może dziś już być jedynie tzw. entertainment fighterem, czyli zawodnikiem, który ze względu na swój ofensywny styl będzie dawał dobre widowiska. I spokojnie znajdzie się w Polsce przestrzeń, by zorganizować mu walkę i znaleźć ciekawego rywala. Ale pamiętajmy, że polski fan się już nieco zmienił, dojrzał. To, że po prostu Kownacki przyleci ze Stanów Zjednoczonych, nie oznacza, że od razu porwie za sobą dzikie tłumy. Kiedyś to tak mogło działać, ale jeśli dziś wiemy, że nie ma perspektywy walki o pas, to kibice oczekują czegoś więcej - tłumaczy Miszkiń, który zakończył karierę w 2015 r. z rekordem 19-3.

W tym miejscu warto przypomnieć historię Tomasza Adamka, którego karierę w 2017 roku starał się reanimować Mateusz Borek. To już było sześć lat po porażce z Witalijem Kliczko. No i Borkowi się ta sztuka udała. Nazwisko Adamek nadal rozpalało Polaków, gdy znany dziennikarz organizował mu walki z Solomonem Haumono, Fredem Kassim czy Joeym Abellem.

- Jasne, kilka lat temu Tomasz Adamek miał ciekawe i dość głośne walki w Polsce, choć już nie był w ścisłym topie. Ale to był Adamek, więc były mistrz świata, no i gdzieś jeszcze kibice po cichu liczyli na jakiś złoty strzał z jego strony - przypomina Miszkiń.

Złotym strzałem miała być walka z Millerem, którą Adamek dotkliwie przegrał. Czy Kownacki, który nigdy nie walczył poza USA, też może liczyć na ciekawe walki w Polsce?

- Z Kownackim mogłoby być tak, że wróci do Polski, wygra dwie mniejsze walki, no i gdzieś znowu pojawi się nadzieja. Ale ja tej nadziei już nie będę podzielał, bo czasem tak bywa, że coś się po prostu kończy. Myślę, że Kownacki, jakiego podziwialiśmy, skończył się definitywnie. Ale i tak należy mu się szacunek. Wyciągnąłby maksa ze swojej kariery, gdyby osiągnął 100 proc. tego, co mógł. A on wyciągnął 200 proc. - uważa Miszkiń.

Czy jest nadzieja na lepsze jutro?

Adamek nie walczył od 2018 roku, Szpilka przekwalifikował się na MMA, a Mariusz Wach ma już na koncie 10 porażek. Na placu boju zostaje tylko Łukasz Różański, ale choć większość walk stoczył w dywizji ciężkiej, to dziś jest mistrzem świata kategorii bridger - 101,6 kg. I niewiele zapowiada, że to się prędko zmieni, bo 37-latek ma obowiązek bronienia pasa.

Czy jest jakiś Polak, dla którego walk znowu będziemy nastawiali budziki na środek nocy?

- Nie widzę nikogo. Żeby to się zmieniło, to musiałby się pojawić w boksie olimpijskim ktoś, kto osiągnie sukces, ale z tego co się orientuję, to na razie się na to nie zapowiada. Wśród zawodowców warto wyróżnić Damiana Knybę z rekordem 12-0. Problem w tym, że brakuje mu właśnie podstaw boksu amatorskiego, a to - prędzej czy później - da o sobie znać. Wystarczy przypomnieć Michaela Granta, którego przedwcześnie wypchnęli na Lennoxa Lewisa. No i Amerykanin nie wytrzymał dwóch rund. Może nie zabrzmi to odkrywczo, ale żebyśmy osiągnęli sukcesy, to liczy się przede wszystkim praca u podstaw - podsumowuje Miszkiń.