Jednogłośna porażka Mariusza Wacha. Rywal nie pozostawił żadnych złudzeń

Frazer Clarke był stawiany w roli faworyta w pojedynku z Mariuszem Wachem. W ringu udowodnił, że jest dziś lepszym bokserem od Polaka.

Porażka Wacha w Londynie

Od samego początku walka toczyła się pod dyktando Brytyjczyka. Mimo to Wach twardo stał na nogach i nie dał się znokautować. Nie był też skłonny do wdawania się w szybszą wymianę ciosów. Wyglądało, jakby liczył na to, że Clarke jednak się zmęczy, ponieważ nigdy nie walczył na dystansie dziesięciu rund. Starcie z Polakiem było jego najdłuższym w karierze, ale wytrzymał je kondycyjnie do samego końca.

Jednogłośną decyzją sędziów Clarke wygrał walkę z Wachem. Cała trójka punktowała 100:90 na korzyść Brytyjczyka.

Frazer Clarke to brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio w wadze superciężkiej. Po igrzyskach przeszedł na zawodowstwo. Pod koniec 2021 r. podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. W zawodowym boksie stoczył siedem walk, wygrał wszystkie, w tym pięć przez nokaut.

Pojedynek z Brytyjczykiem okazał się dziesiątą zawodową porażką Wacha. To też jego czwarta przegrana w ostatnich pięciu walkach. Słabszy bilans poprawia zwycięstwo z Jakubem Sosińskim, które miało miejsce 3 czerwca temu na gali w Kątach Wrocławskich. Ma też na koncie 37 zwycięstw.

W piątkowy wieczór Wachowi brakowało przede wszystkim dynamiki, nie próbował przejść do ofensywy. - Mariusz Wach bardziej się koncentruje na tym, żeby przeszkadzać rywalowi. W rundach było 10:0. Clarke na tle Mariusza Wacha wypadł dobrze. Chyba nauczył się, jak trafiać prawie nieruchomy cel. Jeśli Mariusz Wach bije się z pięściarzem, który coś potrafi, to go nie stać, żeby bić dwu czy trzyuderzeniowe kombinacje - stwierdził dziennikarz Przemysław Garczarczyk na swoim kanale YouTube.