Polski mistrz świata poznał rywala! Marzenia musi odłożyć na bok

Pod koniec kwietnia Łukasz Różański (15-0, 14 KO) brutalnie pobił Alena Babicia (11-1) już w I rundzie gali w Rzeszowie i zdobył pas mistrzowski federacji WBC w dywizji wagowej bridger (do 102 kg). Tym samym został piątym polskim mistrzem świata w boksie zawodowym. Piątym po Dariuszu Michalczewskim, Tomaszu Adamku, Krzysztofie Włodarczyku oraz Krzysztofie Głowackim, który dziś szuka szczęścia w MMA (właśnie wygrał w debiucie w KSW). No i od razu ruszyła dyskusja, z kim mógłby się teraz zmierzyć Różański.

37-latek chciał zmierzyć się z Dillianem Whytem, który ma na koncie 29 zwycięstw, w tym triumf nad Mariuszem Wachem. 35-latek przegrał trzy razy, ale z największymi gwiazdami: Tysonem Furym, Anthonym Joshuą oraz Aleksandrem Powietkinem.

- Bardzo dobrze czuję się w wadze ciężkiej. I nie ukrywam, że chętnie stoczyłbym jakąś fajną dużą walkę w królewskiej dywizji. W Rzeszowie widziałem na gali Dilliana Whyte'a (29-3) i pomyślałem sobie wtedy, że super byłoby się z nim zmierzyć. Nawet miałem plan, żeby podbić do niego do szatni, ale musiałem udać się na kontrolę dopingową, która długo trwała i już później go nie znalazłem - mówił nam w kwietniu Różański. Ale na razie musi odłożyć marzenia, bo ma obowiązek bronienia pasa w kategorii bridger.

Różański poznał rywala

Trzy tygodnie temu Kevin Lerena (29-2, 14 KO) pokonał Ryada Merhy'ego i został obowiązkowym pretendentem dla Polaka. Władze WBC wymagają od Różańskiego obowiązkowej obrony. Lerena ma 31 lat i pochodzi z RPA. W trakcie kariery stoczył 31 walk, z których wygrał 29, w tym 14 przez nokaut. Dostał lanie tylko od Johnny'ego Mullera oraz Daniela Duboisa, który teraz ma się zmierzyć z Ołeksandrem Usykiem.

"Obie strony otrzymały czas na negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia. Jeśli takie porozumienie nie nastąpi, wówczas organizatora walki wyłoni przetarg. A zwycięska kwota zostanie podzielona w stosunku 60 do 40 na korzyść mistrza, czyli Różańskiego. Datę przetargu wstępnie wyznaczono na 22 czerwca" - czytamy na portalu bokser.org. Chodzi o przetarg, kto zostanie organizatorem gali.