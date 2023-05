Auschwitz na plakacie promocyjnym bokserskiej imprezy. "Jakim cudem ktoś to zaakceptował"

W tym roku odbędzie się bokserski turniej Warsaw Boxing Cup, ale jednocześnie będzie lekcją historii Polski. Wydarzenie im. rotmistrza Witolda Pileckiego i Tadeusza Pietrzykowskiego ps. "Teddy" rozpocznie się w sobotę 13 maja o 16:00 w Legia Fight Club na warszawskim Torwarze. Wówczas będą rywalizować m.in. zawodnicy kadry Polski i Węgier w meczu Warszawa vs. Budapeszt. Będą też wątki patriotyczne. Aktor Marcin Kwaśny opowie o rotmistrzu Pileckim, Jan Pietrzak uświetni wydarzenie koncertem patriotycznym, a Eleonora Szafran-Pietrzykowska opowie o ojcu - "Teddym".

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabiają pięściarze w Polsce? Gwiazdy nie mają szacunku

Burza po plakacie promującym wydarzenie bokserskie. "Zmieńcie to z szacunku do ofiar"

Patronem medialnym Warsaw Boxing Cup jest TVP Sport, a patronami honorowymi m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sporą kontrowersją okazał się jeden z plakatów promocyjnych, na którym widnieje rotmistrz Pilecki oraz "Teddy", a w tle znajduje się brama wjazdowa obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Internautom nie spodobał się taki pomysł. "Ja wiem, że to historia, ale Auschwitz w tle jest słabe", "zmieńcie plakat z szacunku do ofiar", "jakim cudem ktoś to zaakceptował do publikacji", "czy wy macie po kolei w głowach" - to część z komentarzy na Twitterze.

Na razie nikt z organizatorów Warsaw Boxing Cup bądź patronów tego wydarzenia nie zareagował na zamieszanie w mediach społecznościowych. W programie turnieju zaplanowano 30 walk, a na gali pojawi się m.in. Tomasz Adamek (były mistrz IBF i IBO w wadze junior ciężkiej), Bogdan Gajda (m.in. mistrz Europy z 1977 roku), Wojciech Bartnik (trener kadry w boksie) czy Andrzej Fonfara (były mistrz świata IBO w wadze półciężkiej).

Start zawodów na warszawskim Torwarze jest zaplanowany na godz. 16:00. Dziewięć godzin wcześniej odbędzie się msza święta w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego i "Teddy'ego". Wejście na wydarzenie dla osób dorosłych kosztuje 40 zł, a bilet ulgowy - 20 zł.