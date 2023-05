Mistrz świata w boksie nie daje znaku życia. Oskarżenia pod adresem Kadyrowa. "Co ci zrobił?"

Umar Salamov to urodzony w Groznym rosyjski bokser, który w przeszłości był nawet posiadaczem pasa mistrza świata WBO w wadze półciężkiej. Ostatnią walkę stoczył we wrześniu 2022 roku, gdy w Kazaniu wygrał przez nokaut z Namibijczykiem Vikapitą Meroro. Kilkanaście tygodni później słuch o nim zaginął.

Umar Salamov od miesięcy nie daje znaku życia. Ramzan Kadyrow głównym podejrzanym

W ostatnim czasie temat zniknięcia boksera powrócił za sprawą czeczeńskiego blogera i dysydenta Tumso Abdurahmanova, który stwierdził, że winę za to ponosi Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii. Według niego pupilek Putina wie, co stało się z Salamovem, ale nie chce o tym mówić. "Wiesz, gdzie go znaleźć? Jestem pewien, że wiesz. I ty, i ja, i wielu innych wiemy, gdzie on jest i gdzie go znaleźć. Ale jestem w kropce… Co złego zrobił, co ci zrobił? Nie powiesz nam? Jestem pewien, że to interesująca historia" - napisał Abdurahmanov na Telegramie, cytowany przez portal mondo.rs.

Kadyrow i Salamov znali się od dawna. Bokser w przeszłości walczył w klubie Achmat Grozny, a po wygranej z Meroro odbył wideorozmowę z dyktatorem, w której ten pogratulował mu zwycięstwa i krzyknął "Achmat siła" - tego samego okrzyku, upamiętniającego Achmata Kadyrowa, używają jednostki czeczeńskie na froncie we wschodniej części Ukrainy. Abdurahmanow twierdzi, że Salamov był wręcz "ulubieńcem" dyktatora z nadania Kremla, ale później ich relacje pogorszyły się. Zawodnik ostatniego wywiadu udzielił w grudniu 2022 r., jego profile w mediach społecznościowych są nieaktywne od września.

Umar Samalov trenował i walczył w Ukrainie. Miał związki z braćmi Kliczko

Zaginięcie boksera może być częścią większej akcji reżimu Kadyrowa. Lokalna organizacja Adat, działająca na rzecz praw człowieka, przekazała, że według jej informacji uprowadzono 27 mężczyzn. W przypadku Salamova mogło to mieć związek, z tym że przez pewien czas rozwijał karierę w Ukrainie, miał tam podpisany kontrakt z federacją należącą do braci Kliczków. To może być jeden z motywów, w końcu Witalij od 2014 r. jest merem Kijowa, a Wołodymyr również podejmuje działania na rzecz wsparcia Ukraińców.

Umar Samalov stoczył 29 walk w zawodowym ringu. 27 z nich wygrał, z czego 20 przez nokaut. Pięciokrotnie został pokonany, ale ani razu przez nokaut.