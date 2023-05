"Diablo" znowu wejdzie do ringu. Nietypowa lokalizacja gali. Stylowo

Po raz ostatni Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (61-4-1, 41KO) wziął udział w walce w zeszłym roku, 29 października. Wtedy Polak bez problemów pokonał Cesara Hernana Reynoso, a sędzia zakończył pojedynek po trzecim posłaniu rywala na deski. Po raz ostatni "Diablo" przegrał w 2017 roku. Czy teraz przedłuży swoją serię zwycięstw?

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk chce walki z mistrzem świata

Walka jednego z najlepszych polskich bokserów w historii będzie co-main eventem gali, która odbędzie się 20 maja w Białymstoku. Bokserzy zmierzą się w dość nietypowym miejscu, bo w lokalnej filharmonii. Na razie nie wiadomo jeszcze, z kim będzie walczył "Diablo", ale w rozmowie z "Super Expressem" nie ukrywał, że liczy na jeszcze jedną dużą walkę. Chciałby zmierzyć się z Łukaszem Różańskim, który niedawno został mistrzem świata.

- Między linami było niewiele techniki, trudno było w ringu dostrzec bokserskie abecadło. To był jeden wielki nieład, ale już kolejna walka potwierdziła to, że to się sprawdza. Brak techniki Łukaszowi nie przeszkadza, dobrze mu się boksuje w takim, a nie innym stylu, a skoro przynosi to efekty, to tylko pozazdrościć. - oceniał walkę, która dała Różańskiemu mistrzowski tytuł.

KnockOut Boxing Night - Kamil Szeremeta gwiazdą wieczoru

Głównym eventem gali w Białymstoku będzie pojedynek Kamila Szeremety (23-2-1, 7KO). Pochodzący z tego miasta pięściarz, były mistrz Europy oraz pretendent do tytułu mistrza świata zmierzy się w rewanżu przeciwko Nizarowi Trimechowi (10-4-2, 4KO). Ich poprzednie starcie zakończyło się remisem, więc najbliższa walka będzie okazją do wyłonienia zwycięzcy.

W pozostałych starciach tego wieczoru wystąpią Mateusz Tryc (14-1, 7KO), Jan Czerkiewicz (9-1, 2KO), Kamil Gardzielik (15-0, 3KO), Rafał Wołczecki (8-0, 5KO) oraz Mateusz Wojtasiński (3-0, 1KO). Walki odbędą się w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku 20 maja. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.