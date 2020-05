Walka Szpilka - Włodarczyk coraz bliżej! "Diablo" zdradził wstępną datę

Dwa tygodnie temu Artur Szpilka poddał się operacji barku. - Myślałem, że będę mógł wrócić do treningów za trzy-cztery miesiące. Tymczasem rehabilitanci mówią, że na pełną sprawność będę czekał co najmniej pół roku - mówił nam 31-latek.

Zobacz wideo Nowy trener Artura Szpilki: Życie nauczyło go pokory, więc teraz może być już tylko lepiej

Potem Szpilka ma wyjść do rewanżu z Siergiejem Radczenką (7-6, 2 KO), którego pokonał na początku marca po mocno kontrowersyjnym werdykcie sędziowskim. Po tej walce być może wreszcie dojdzie do długo oczekiwanego starcia z Krzysztofem Włodarczykiem (58-4-1, 39 KO).

- Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Jeśli miałoby dojść do tej walki, to bliżej połowy przyszłego roku. Prawdopodobnie będę musiał przejść zabieg, będę musiał zbastować na pewien czas. Nie wiem, czy to będzie miesiąc, dwa czy cztery. Szpilka pewnie będzie chciał stoczyć rewanż z Radczenką, ja pewnie będę miał jakąś inną walkę, a później starcie z tym delikwentem [Szpilką] - powiedział "Diablo" na antenie Radia dla Ciebie.