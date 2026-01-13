Historyczny sukces Polaków na Rajdzie Dakar! Jak Hołowczyc

Dla młodszego z rodziny Goczałów to pierwszy Dakar, w którym startuje on w najmocniejszej samochodowej klasie Ultimate. O jego wielkim talencie pierwszy raz przekonaliśmy się podczas Rajdu Dakar w 2023 roku, gdy mając ledwie 18 lat, został najmłodszym w dziejach triumfatorem całej rywalizacji, zwyciężając w samochodowej klasie SSV. Później brakowało mu szczęścia, bo w 2024 roku zdyskwalifikowano go za nieprzepisowe sprzęgło w klasie challenger, a rok temu rodzina Goczałów nie dogadała się z organizatorami i nie wystąpiła.

Trzy lata temu przeszedł do historii. Teraz chce znów to zrobić

Teraz wciąż młody, bo 21-letni Polak powrócił i to na najwyższym poziomie, bo tym razem wsiadł za kierownicę samochodu marki Toyota klasy Ultimate. Najbardziej prestiżowej ze wszystkich. Tej samej, w której Krzysztof Hołowczyc zajął 3. miejsce w 2015 roku, a trzy lata wcześniej został pierwszym Polakiem z etapowym zwycięstwem.

Rodzina Goczałów rozdała karty w Arabii Saudyjskiej! Wielki etap

Tegoroczny Dakar jak dotąd nie układał się po myśli Eryka. Na 8. etapie w jego samochodzie pękł dyferencjał, bez którego nie można efektywnie skręcać. Goczał wraz ze swoim pilotem musieli się zatrzymać i naprawić usterkę, przez co w klasyfikacji generalnej spadli na 22. miejsce. We wtorek 13 stycznia na 9. etapie, liczącym łącznie 532 kilometry w Arabii Saudyjskiej. Jechali od miejscowości Wadi ad-Dawasir do biwaku rozstawionego na pustyni (jako że to część dwudniowego etapu maratońskiego, w ramach którego nie mogą liczyć na serwis, a śpią w przygotowanych przez organizatorów namiotach).

Spartańskie warunki nijak nie przeszkodziły jednak polskiej ekipie. Goczał i jego pilot zasuwali po saudyjskich bezdrożach niczym burza piaskowa. Efekt? Drugie w historii naszego kraju zwycięstwo etapowe w klasie Ultimate! Triumfowali z przewagą 7 minut i 45-ciu sekund. Nad kim? Ano nad Michałem Goczałem, czyli wujkiem Eryka, którego pilotem jest Hiszpan Diego Ortega. Dla obu zespołów oznaczało to awanse w klasyfikacji generalnej. Eryk Goczał i Gospodarczyk są na 19., a Michał Goczał i Ortega na 18. miejscu. W środę 14 stycznia kierowcy pokonają 467 kilometrów z biwaku na pustyni do miejscowości o nazwie Bisza.