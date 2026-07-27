Polska marka wchodzi do F1. Zdjęcia zdradzają wszystko

Najważniejszą osobą łączącą Polskę ze światem Formuły 1 jest rzecz jasna Robert Kubica. Zwycięzca zeszłorocznego Le Mans ścigał się w królowej motorsportu w latach 2006-2010, 2019 i 2021. W 2008 roku Krakowianin zwyciężył w Grand Prix Kanady, a znakomicie zapowiadającą się karierę zatrzymał fatalny w skutkach wypadek podczas Rajdu Andory. Kierowca wrócił jednak do startów w F1.

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Okazuje się jednak, że kibice znad Wisły nie będą musieli długo czekać na kolejne polskie akcenty w rywalizacji najszybszych kierowców świata. Jak informuje "Przegląd Sportowy", zbliża się ogłoszenie wielkiej umowy sponsorskiej, która zwiąże polską spółkę odzieżową ze znanym zespołem Formuły 1.

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Chodzi o markę 4F, która niebawem ma zostać sponsorem zespołu Visa Cash App Racing Bulls. Już od przyszłego sezonu na bolidach będzie widniał logotyp producenta odzieży sportowej, zastępując rywala z branży. Obecnie bowiem włoski team wspiera niemiecka marka Hugo, należąca do koncernu Hugo Boss. Dowodem na zbliżające się partnerstwo jest wizyta prezesa spółki OTCF, właściciela marki 4F, podczas niedawnego Grand Prix Węgier.

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Igor Klaja w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcia z padoku, a także z garażu Racing Bulls. "Takie wyścigi pokazują, dlaczego F1 to tak unikalny sport. Hungaroring to tor, na którym precyzja, cierpliwość i dobra strategia stwarzają różnicę. W garażu można poczuć prędkość, skupienie i wielką pracę wkładaną w każdy weekend wyścigowy. Dlatego właśnie kochamy F1" - takimi słowami opisał swoją wizytę na torze pod Budapesztem.

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Tym samym potwierdzają się informacje sprzed dwóch miesięcy. "Logo słynnej marki produkującej przede wszystkim odzież sportową miałoby się pojawić na bolidach włoskiego teamu od przyszłego sezonu" - przekazywaliśmy. Warto przypomnieć, że do 2024 roku z tym zespołem związany był Orlen. Polski gigant paliwowy sponsorował wcześniej również zespoły Williamsa i Alfy Romeo (obecnie Audi).

Kierowcami zespołu Racing Bulls są w tym sezonie Nowozelandczyk Liam Lawson oraz Brytyjczyk Arvid Lindblad. Po jedenastu wyścigach zajmują oni miejsca w środku stawki - Lawson z dorobkiem 43 punktów jest dziewiąty w klasyfikacji generalnej, a Lindblad, który zdobył 23 punkty, plasuje się na 11. pozycji.