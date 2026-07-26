Dramat Piastriego w wyścigu o GP Węgier. Pierwszy triumf mistrza świata

Odzwyczailiśmy się od braku bolidów Mercedesa w dwóch pierwszych rzędach na starcie niedzielnych wyścigów Formuły 1. Tymczasem na początku rywalizacji na Hungaroringu tak właśnie było, gdyż Andrea Kimi Antonelli został ukarany przesunięciem o trzy pozycje z powodu zbyt dużej prędkości przy żółtych flagach w trakcie kwalifikacji. George Russell zresztą również startował z niskiej jak na siebie pozycji, bo szóstej.

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Na czele stawki stanęli mistrz świata Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) i Max Verstappen (Red Bull). Nieco wyżej po kwalifikacjach sklasyfikowany był Lewis Hamilton (Ferrari), lecz Brytyjczyk również trafił do notesu sędziów w wyniku z naruszeniem przepisów w trakcie czasówki. Pechowcem startującym z alei serwisowej zaś okazał się Sergio Perez (Cadillac).

Fatalny start Russella i dramat Piastriego. Pierwszy w tym sezonie triumf mistrza świata

Poważne problemy już na samym starcie miał Russell, który fatalnie ruszył ze swojego pola i spadł na 18. lokatę. Najszybsi byli kierowcy McLarena, a prym zaczął wieść Piastri. Australijczyk nie tylko minął Leclerca, ale wyprzedził także Norrisa. Za ich plecami walkę toczyli Verstappen, Leclerc i Hamilton. Brytyjski kierowca Ferrari wskoczył przed swojego zespołowego kolegę i trzymał się bardzo blisko Holendra, z którym w tym sezonie już kilkukrotnie toczył ciekawą rywalizację na torze.

Nie inaczej było tym razem, choć Verstappen w swoim stylu już na początku wyścigu musiał ponarzekać na swój bolid. Tym razem chodziło o kłopoty z zawieszeniem, z czego oczywiście Hamilton chciał jak najszybciej skorzystać. Russell z kolei sukcesywnie przebijał się w górę stawki i po czternastu kółkach był już na 11. pozycji.

Jako pierwszy z czołówki po twarde opony postanowił zjechać Hamilton, co oczywiście poskutkowało koniecznością przebijania się w górę stawki. Brytyjczyk krótko po wyjeździe z alei serwisowej doskonale poradził sobie z Arvidem Lindbladem (Racing Bulls), na co zareagował Red Bull, ściągając Verstappena. Ostatecznie jednak to Ferrari wyszło lepiej na swoich decyzjach, bowiem Holender wyjechał na tor za Brytyjczykiem. Niedługo później zobaczyliśmy kolejny odcinek walki dwóch największych kierowców pod kątem osiągnięć na tegorocznym gridzie - tym razem wyśmienity atak Verstappena przyniósł mu korzyść w postaci wyprzedzenia Hamiltona.

W międzyczasie z kolei kłopoty miał Cadillac, a konkretnie Valtteri Bottas. W wyniku problemów z hamulcami Fin został zdjęty do alei serwisowej. Niestety, w bolidzie pojawiły się płomienie, co wskazywało na poważną awarię w szeregach amerykańskiego zespołu. Tej nie udało się zażegnać, więc były kierowca Mercedesa zakończył swój udział w wyścigu.

Piastri po zmianie opon utknął za Isackiem Hadjarem (Red Bull), ale jechał przed Norrisem, który po nowe ogumienie zjechał nieco później. W całym tym zamieszaniu nowym liderem wyścigu został Antonelli, lecz lider klasyfikacji generalnej miał przed sobą jeszcze zjazd do alei serwisowej. A Hadjar, choć przez dłuższy czas radził sobie dobrze, w końcu przepuścił obu kierowców McLarena i Verstappena, po czym zaczął blokować Hamiltona.

Coraz szybciej swoje okrążenia pokonywał Leclerc, który sukcesywnie odrabiał straty do Hamiltona. Monakijczyk jednak twierdził, że Ferrari "traci sporo czasu". Norris zaś - choć jechał wraz z Piastrim poza zasięgiem reszty stawki - narzekał na tylne opony. Niedługo później Brytyjczyk z McLarena zaliczył błąd na jednym z zakrętów, wyjeżdżając zdecydowanie zbyt szeroko, ale ostatecznie opanował sytuację i nie stracił aż tak wiele do swojego australijskiego kolegi.

Po 34. okrążeniach na czele jechał Norris, a za jego plecami plasowali się Verstappen i Leclerc. Dobrze prezentował się również czający się za Monakijczykiem Antonelli. Włoch wskoczył do czołowej trójki po zjeździe kierowcy Ferrari do alei serwisowej. Straty zaś wciąż starał się odrabiać Russell, który jechał na ósmej lokacie, tracąc jednak około pięciu sekund do Hadjara.

W McLarenie działo się źle - najpierw Carlos Sainz (Williams) przyblokował dublującego go Piastriego, a Norris miał przygody na pit-stopie. Na całym zamieszaniu skorzystali Verstappen i Antonelli. Zagotowany był Piastri, którego zderzenie z Hiszpanem sprawiło, że Norris jechał wyraźnie przed Australijczykiem i wciąż liczył się w walce o końcowy triumf. Sainz zaś dostał pięciosekundową karę.

Brytyjczyk naciskał na jadącego dość długi stint na twardych oponach Antonellego. Obaj panowie stoczyli walkę na początku 46. okrążenia, ale nie można tu było mówić o dużym oporze stawianym przez lidera klasyfikacji generalnej. Norris wskoczył na pozycję numer jeden i był głównym faworytem do tego, by stanąć na najwyższym stopniu podium wyścigu o Grand Prix Węgier.

Na 54. kółku zjechał Antonelli, co pozbawiło go pozycji na rzecz Verstappena i Leclerca. Włoch zatem nie miał łatwej przeprawy pod koniec rywalizacji o to, by stanąć na podium. Norris z kolei był upominany, żeby mniej agresywnie zachowywać się w zakrętach numer cztery i numer osiem, gdyż "i tak jest najszybszym kierowcą na torze".

Pech nie chciał opuścić Piastriego. Na 56. okrążeniu, tuż po wyjściu z jedynki, Australijczyk stracił skrzynię biegów, przez co ten musiał zakończyć swój udział w wyścigu. Hamilton zaś wskoczył przed Antonellego i zapowiadała nam się niezwykle ciekawa rywalizacja o podium. Z tym że Brytyjczyk nielegalnie wyprzedził Włocha przy wirtualnej neutralizacji, więc i tak musiał oddać lokatę. Niemniej jednak Hamilton wciąż trzymał się blisko młodszego rywala, który zastąpił go w Mercedesie. Kierowca Ferrari po chwili wpadł w poślizg, przez który stracił sporo czasu.

Przebijanie się przez dublowanych kierowców mogło sprawić rzeczonej dwójce poważne problemy w walce o trzecią pozycję. W lepszej sytuacji jednak wciąż zdawał się być Antonelli, co tylko potwierdziło się na cztery kółka do końca, gdyż w wyniku przekroczenia prędkości w alei serwisowej pięciosekundową karę zarobił Hamilton. Tym samym Brytyjczyk spadł również za plecy Leclerca.

Ostatecznie pierwszy w tym sezonie triumf (nie licząc sprintów) wywalczył jadący niezagrożony na pierwszej lokacie przez większość wyścigu Lando Norris. Mistrz świata na podium stanął wraz z Maxem Verstappenem i Andreą Kimim Antonellim. George Russell z kolei zakończył rywalizację na siódmej pozycji. Co ciekawe, pierwsze punkty zdobył Nico Hulkenberg (Audi), który zajął dziewiąte miejsce. Lance Stroll (Aston Martin) zaś w swoim 200. wyścigu w F1 uplasował się na 13. pozycji.

Klasyfikacja Grand Prix Węgier:

1. Lando Norris (McLaren) 1:39:56.180

2. Max Verstappen (Red Bull) +15.080 s

3. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +18.728 s

4. Charles Leclerc (Ferrari) +23.840 s

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +24.540 s

6. Isack Hadjar (Red Bull) +55.488 s

7. George Russell (Mercedes) +57.503 s

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 okr.

9. Nico Hulkenberg (Audi) +1 okr.

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 okr.

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 okr.

12. Pierre Gasly (Alpine) +1 okr.

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1 okr.

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 okr.

15. Franco Colapinto (Alpine) +2 okr.

16. Esteban Ocon (Haas) +2 okr.

17. Alexander Albon (Williams) +2 okr.

18. Carlos Sainz (Williams) +2 okr.

19. Oliver Bearman (Haas) +2 okr.

Oscar Piastri (McLaren) - DNF

Sergio Perez (Cadillac) - DNF

Valtteri Bottas (Cadillac) - DNF

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