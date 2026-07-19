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Russell w żwirze na pierwszym okrążeniu! Działo się w Grand Prix Belgii

Kimi Antonelli odniósł swoje szóste zwycięstwo w bieżącym sezonie Formuły 1. Lider klasyfikacji generalnej powiększył przewagę nad resztą stawki, triumfując w Grand Prix Belgii. Zwycięstwo nie przyszło łatwo, a wyzwanie rzucił Charles Leclerc. Dobrych wspomnień ze Spa nie będzie mieć George Russell, który zakończył wyścig już na pierwszym okrążeniu.
George Russell
Fot. REUTERS/Christian Hartmann

Najszybsi kierowcy świata na kolejny wyścig udali się do Belgii. Dziesiąte Grand Prix w tym sezonie odbyło się bowiem na ikonicznym torze Spa Francorchamps. 

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Kwalifikacje wygrał lider klasyfikacji generalnej - Kimi Antonelli z Mercedesa. Drugie miejsce zajął czterokrotny mistrz świata, Max Verstappen (Red Bull), a trzeci był Lando Norris (McLaren). Anglik broniący zdobytego przed rokiem tytułu ruszył jednak dopiero z 13. pola startowego z powodu przekroczenia limitu wymian części silnika.

Charles Leclerc rzucił wyzwanie Kimiemu Antonellemu

W związku z tym za plecami Włocha i Holendra ustawił się George Russell (Mercedes). Wyścig byłego zespołowego kolegi Roberta Kubicy potrwał jedynie kilkadziesiąt sekund, gdyż już na pierwszym okrążeniu wylądował w żwirze. Winny tego zdarzenia był jednak Lewis Hamilton (Ferrari), który za ten występek otrzymał 5 sekund kary. 

Z przodu natomiast Verstappen wyprzedził Antonellego w ikonicznym Eau Rouge, ale jego opony nie działały dobrze i nie mógł liczyć się w walce o wygraną. Ostra walka trwała też miedzy Charlesem Leclerkiem (Ferrari) a Oscarem Piastrim (McLaren). Doszło do delikatnego kontaktu, ale bez większych konsekwencji. Monakijczyk, który wystartował z czwartego pola, znakomicie prezentował się w wyścigu. 

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Leclerc w ostry sposób poradził sobie z Hamiltonem, a w fazie pit stopów wyprzedził Antonellego. Włoch stracił parę sekund w boksie. Długo prowadził Norris, który opóźnił zjazd. W połowie wyścigu dał się wyprzedzić jadącym na świeżych oponach Leclerkowi i Antonellemu, a bardzo powolny pit stop sprawił, że mistrz świata spadł aż na ósme miejsce. 

W walce o zwycięstwo liczyli się więc jedynie Monakijczyk i Włoch. Kierowca Mercedesa z okrążenia na okrążenie niwelował straty. Na dziesięć kółek przed końcem Antonelli zbliżył się już wystarczająco blisko, by móc zaatakować na prostej Kemmel. Leclerc był o wiele wolniejszy i nie był w stanie się nawet powalczyć o pozycję.

Monakijczyk nie poddał się, ale lider utrzymywał bezpieczną przewagę i odniósł szóste zwycięstwo w sezonie. Podczas spokojnej końcówki walka toczyła się o dalcze lokaty. Na cztery okrążenia przed końcem Lewis Hamilton wyprzedził Isacka Piastriego i awansował na czwartą pozycję, a Lando Norris nie zdołał wyprzedzić Isacka Hadjara.

Grand Prix Belgii, czołowa dziesiątka:

  1. Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)
  3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull)
  4. Lewis Hamilton (Wielka Brytania/Ferrari)
  5. Oscar Piastri (Australia/McLaren)
  6. Isack Hadjar (Francja/Red Bull)
  7. Lando Norris (Wielka Brytania/McLaren)
  8. Gabriel Bortoleto (Brazylia/Audi)
  9. Arvid Lindblad (Wielka Brytania/Racing Bulls)
  10. Franco Colapinto (Argentyna/Alpine)

Klasyfikacja generalna po Grand Prix Belgii:

  1. Kimi Antonelli - 204 pkt
  2. Lewis Hamilton - 159 pkt
  3. George Russell - 154 pkt
  4. Charles Leclerc - 126 pkt
  5. Lando Norris - 103 pkt

Fani Formuły 1 nie będą długo czekać na emocje związane z kolejnym Grand Prix. Już za tydzień najszybsi kierowcy świata pojawią się na Hungaroringu. Wyścig na Węgrzech, zaplanowany na 26 lipca, będzie ostatnim przed miesięczną przerwą w sezonie.

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