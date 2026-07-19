Russell w żwirze na pierwszym okrążeniu! Działo się w Grand Prix Belgii

Najszybsi kierowcy świata na kolejny wyścig udali się do Belgii. Dziesiąte Grand Prix w tym sezonie odbyło się bowiem na ikonicznym torze Spa Francorchamps.

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Kwalifikacje wygrał lider klasyfikacji generalnej - Kimi Antonelli z Mercedesa. Drugie miejsce zajął czterokrotny mistrz świata, Max Verstappen (Red Bull), a trzeci był Lando Norris (McLaren). Anglik broniący zdobytego przed rokiem tytułu ruszył jednak dopiero z 13. pola startowego z powodu przekroczenia limitu wymian części silnika.

Charles Leclerc rzucił wyzwanie Kimiemu Antonellemu

W związku z tym za plecami Włocha i Holendra ustawił się George Russell (Mercedes). Wyścig byłego zespołowego kolegi Roberta Kubicy potrwał jedynie kilkadziesiąt sekund, gdyż już na pierwszym okrążeniu wylądował w żwirze. Winny tego zdarzenia był jednak Lewis Hamilton (Ferrari), który za ten występek otrzymał 5 sekund kary.

Z przodu natomiast Verstappen wyprzedził Antonellego w ikonicznym Eau Rouge, ale jego opony nie działały dobrze i nie mógł liczyć się w walce o wygraną. Ostra walka trwała też miedzy Charlesem Leclerkiem (Ferrari) a Oscarem Piastrim (McLaren). Doszło do delikatnego kontaktu, ale bez większych konsekwencji. Monakijczyk, który wystartował z czwartego pola, znakomicie prezentował się w wyścigu.

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Leclerc w ostry sposób poradził sobie z Hamiltonem, a w fazie pit stopów wyprzedził Antonellego. Włoch stracił parę sekund w boksie. Długo prowadził Norris, który opóźnił zjazd. W połowie wyścigu dał się wyprzedzić jadącym na świeżych oponach Leclerkowi i Antonellemu, a bardzo powolny pit stop sprawił, że mistrz świata spadł aż na ósme miejsce.

W walce o zwycięstwo liczyli się więc jedynie Monakijczyk i Włoch. Kierowca Mercedesa z okrążenia na okrążenie niwelował straty. Na dziesięć kółek przed końcem Antonelli zbliżył się już wystarczająco blisko, by móc zaatakować na prostej Kemmel. Leclerc był o wiele wolniejszy i nie był w stanie się nawet powalczyć o pozycję.

Monakijczyk nie poddał się, ale lider utrzymywał bezpieczną przewagę i odniósł szóste zwycięstwo w sezonie. Podczas spokojnej końcówki walka toczyła się o dalcze lokaty. Na cztery okrążenia przed końcem Lewis Hamilton wyprzedził Isacka Piastriego i awansował na czwartą pozycję, a Lando Norris nie zdołał wyprzedzić Isacka Hadjara.

Grand Prix Belgii, czołowa dziesiątka:

Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) Charles Leclerc (Monako/Ferrari) Max Verstappen (Holandia/Red Bull) Lewis Hamilton (Wielka Brytania/Ferrari) Oscar Piastri (Australia/McLaren) Isack Hadjar (Francja/Red Bull) Lando Norris (Wielka Brytania/McLaren) Gabriel Bortoleto (Brazylia/Audi) Arvid Lindblad (Wielka Brytania/Racing Bulls) Franco Colapinto (Argentyna/Alpine)

Klasyfikacja generalna po Grand Prix Belgii:

Kimi Antonelli - 204 pkt Lewis Hamilton - 159 pkt George Russell - 154 pkt Charles Leclerc - 126 pkt Lando Norris - 103 pkt

Fani Formuły 1 nie będą długo czekać na emocje związane z kolejnym Grand Prix. Już za tydzień najszybsi kierowcy świata pojawią się na Hungaroringu. Wyścig na Węgrzech, zaplanowany na 26 lipca, będzie ostatnim przed miesięczną przerwą w sezonie.