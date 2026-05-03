Pilny komunikat z Miami. GP Formuły 1 przełożone

W 2026 roku kalendarz zawodów spod znaku F1 ulega częstym zmianom. Wyścigi w Bahrajnie oraz Arabii Saudyjskiej nie odbyły się ze względu na trwający konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Do tych problemów organizacyjnych doszedł kolejny. Tym razem związany z pogodą.

Pilne. Grand Prix Miami zostało przesunięte

Rywalizacja na Bliskim Wschodzie miała odbyć się 12 oraz 19 kwietnia. Z wiadomych względów nie doszło do organizacji zawodów w Bahrajnie oraz Arabii Saudyjskiej. Pod znakiem zapytania stoją także, kończące sezon, Grand Prix Kataru (29 listopada) oraz Grand Prix Abu Zabi (6 grudnia).

Ale to niejedyne kłopoty. Jak na razie wiadomo, że start rundy w Miami 3 maja, decyzją organizatorów, został przesunięty z godziny 22.00 polskiego czasu na 19.00. Różnica wynosi więc trzy godziny i jest istotna z punktu widzenia fanów Formuły 1.

"Decyzja została podjęta w celu jak najkrótszego przerwania wyścigu, zapewnienia jak najdłuższego okna czasowego na ukończenie imprezy w najlepszych warunkach, a przede wszystkim priorytetowego traktowania bezpieczeństwa kierowców, kibiców, zespołów i personelu" - podkreślono we wspólnym oświadczeniu FIA i Formuły 1.

Nie wiadomo jednak, czy zawody na Florydzie dojdą do skutku. To efekt bardzo niekorzystnych prognoz pogody, a także amerykańskiego prawa. To ostatnie nakazuje wstrzymanie rozgrywania wszelkich imprez sportowych, jeśli w promieniu 13 kilometrów od miejsca wydarzenia uderzy piorun. Niestety, według najnowszych danych właśnie w godzinach poprzedzających przesunięty start Grand Prix Miami mają zacząć się gwałtowne burze.

Po trzech odjechanych wyścigach liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. I to właśnie on na Florydzie ma wystartować z pole position.