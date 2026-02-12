Bomba w świecie F1. Największe nazwiska powiązane z Epsteinem

Choć Departament Sprawiedliwości USA niespełna dwa tygodnie temu ujawnił ponad 3 miliony stron dokumentów związanych z przestępczą działalnością Jeffreya Epsteina, do opinii publicznej nadal przedostają się kolejne ich, nieznane wcześniej fragmenty. Z najnowszych, do których dotarł portal "Front Office Sports", wynika, jak wielkie powiązania z Epsteinem i jego partnerką Ghislaine Maxwell mieli ludzie ze świecznika Formuły 1.

Epstein "był uwikłany w najwyższe szczeble motorsportu"

Najbardziej prominentną postacią, uwikłaną w kontakty ze zmarłym w 2019 roku przestępcą seksualnym Epsteinem i jego otoczeniem, był wieloletni szef Formuły 1 Bernie Ecclestone. 95-letni dziś były działacz i przedsiębiorca w lipcu 2001 roku dostał od Epsteina niespełna 1-kilogramową paczkę o wartości 50 dolarów. Nie wiadomo, co było w środku.

Wiadomo natomiast, że w lutym 2011 roku, a więc już po tym, jak Epstein przyznał się do zarzutów nakłaniania do prostytucji, także osoby nieletniej, Ecclestone został wspomniany w e-mailu między Epsteinem a Peterem Mandelsonem, brytyjskim politykiem, którego długoletnia przyjaźń z przestępcą seksualnym wstrząsnęła rządem tego kraju. Chodziło wówczas o możliwość przejęcia przez konsorcjum Epsteina słynnego toru Silverstone.

Identyczną paczkę, co Ecclestone'owi Epstein wysłał także Lawrence'owi Strollowi, a więc aktualnemu szefowi zespołu Aston Martina. Ten wielokrotnie pojawia się w ujawnionych dokumentach. Miesiąc po otrzymaniu tajemniczej przesyłki ówczesna żona Strolla wysłała maila do partnerki Epsteina, Ghislaine Maxwell, w którym przepraszała, że nie odwiedziła prywatnej wyspy Little St. James, na której dochodziło do obrzydliwych przestępstw.

W 2003 roku "Maxwell wysłała dwa maile, z których wynikało, że Lawrence Stroll został zaproszony na 'wielką kolację' w Nowym Jorku, którą organizował Epstein. W jednym z maili podano, że na kolację przybyły 24 osoby, w tym Mandelson, Stroll i 'pięć modelek, które pełnią rolę kelnerek'" - czytamy na portalu frontofficesports.com.

W ujawnionych dokumentach pojawiają się także takie nazwiska ze świata F1 jak: były szef zespołu Renaulta, Flavio Briatore, określany mianem "włoskiego przyjaciela" Epsteina czy twórca największych sukcesów ekipy Ferrari i były szef Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) Jean Todt. Ten ostatni po wizycie w domu Epsteina w jednym z maili został określony jako "dziwny".

W doniesieniach "Front Office Sports" o tym, co zawierają dokumenty związane z Jeffreyem Epsteinem w dwóch mailach z września 2003 roku, przewija się również nazwisko byłego kierowcy Formuły 1, Eddiego Irvine'a.

Epstein w sierpniu 2019 roku popełnił samobójstwo w celi więzienia Metropolitan Correctional Center na Manhattanie w Nowym Jorku. Jego partnerka Ghislaine Maxwell odsiaduje 20-letni wyrok więzienia za udział w procederze wykorzystywania seksualnego nieletnich.