Cały świat trąbi o "sekretnym romansie" gwiazd. Hamilton ze słynną modelką

Lewis Hamilton ma za sobą nieudany sezon w wyścigach Formuły 1. Brytyjczyk, siedmiokrotny mistrz świata w sezonie 2025 w barwach Ferrari zajął dopiero szóste miejsce. Hamilton zdobył 156 punktów, a mistrz - Lando Norris - 423.

Cały świat trąbi o "sekretnym romansie" Lewisa Hamiltona i Kim Kardashian

Teraz światowe media rozpisują się o życiu prywatnym Lewisa Hamiltona. Najpierw brytyjscy dziennikarze ujawnili, że Hamilton oraz Kim Kardashian, słynna amerykańska aktor i modelka, mieli bajeczną randkę w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu Estelle Manor w Wielkiej Brytanii, za którą zapłacili aż 120 tysięcy funtów. Jest to jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych bogatych i sławnych w Anglii.

Media zauważyły najpierw, jak Kardashian wysiadła z prywatnego odrzutowca wartego 100 milionów funtów na lotnisku w Oksfordzie, skąd udała się w dziesięciominutową podróż do luksusowej rezydencji.

"Gwiazda starała się nie zwracać na siebie uwagi, kierując się do swojego samochodu, podczas gdy drugi pojazd czekał już na nią, przeznaczony wyłącznie na jej osiem walizek. Zdradziła ją jednak jej spersonalizowana różowa walizka – z wygrawerowanym jej imieniem – którą na zdjęciach ładowali pracownicy hotelu i jej ochroniarze - pisze "The Sun".

Hamilton do hotelu przyleciał godzinę po Kardashian i też starał się zachować anonimowość, wchodząc przez drzwi wejściowe z kapturem na głowie. Para korzystała w hotelu ze wszystkich dostępnych udogodnień (m.in. SPA, basen, masaże, kameralna kolacja).

„Para miała ze sobą dwóch ochroniarzy, a Lewis funkcjonariusza ochrony osobistej, ale pozostali oni w tle. Dwóch z nich stało na straży przed drzwiami pokoju, by nikt nie mógł im przeszkodzić" - mówi żródło "The Sun".

Światowe media też rozpisują się o ekskluzywnej randce Kardashian i Hamiltonie. "Oto moment, w którym Hamilton i Kardashian zostali po raz pierwszy sfotografowani razem. Słynna para spędziła 24 godziny w "tajnym romansie" i wydawała niewiarygodną sumę pieniędzy - to tytuł z serbskiego kurir.rs.

"W przeciwieństwie do elegancko ubranej Kardashian, słynny sportowiec wszedł do hotelu jak na siłownię, ubrany w luźny szary dres i buty. Co ciekawe, choć oboje są niezwykle aktywni w sieciach, nie opublikowali niczego podczas wspólnego pobytu w luksusowym hotelu. Nawet wychodząc, starali się unikać wspólnego wychodzenia z budynku – Hamilton korzystał z głównego wejścia, a Kim z bocznego" - dodaje dziennikarz.