Prawda o stanie zdrowia Schumachera ujawniona! Szokujące wieści

Michael Schumacher jest jednym z najlepszych kierowców w historii Formuły 1. Siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo świata. Niestety, 12 lat temu uległ ciężkiemu wypadkowi narciarskiemu. Od tej pory stan zdrowia legendy F1 owiany jest tajemnicą. Rąbka tajemnicy uchyla były zespołowy kolega Niemca. Riccardo Patrese opiera się na relacjach wspólnego przyjaciela, gdyż sam nie widział Schumachera od lat.
Michael Schumacher i Robert Kubica
29 grudnia 2013 roku to ciemna data w historii sportów motorowych. Rodzinny wypad na narty zakończył się tragicznym upadkiem Michaela Schumachera. 7-krotny mistrz świata F1 odniósł bardzo poważne obrażenia - jego głowa uderzyła o kamień, wskutek czego znacznemu uszkodzeniu uległ mózg Niemca.

Rodzina Schumachera zarządziła absolutną ciszę medialną. Jedyną pewną informacją jest, że od września 2014 roku kontynuował rehabilitację w domu. Od tamtej pory narosło mnóstwo teorii dotyczących stanu zdrowia mistrza. Nic dziwnego - w końcu Niemiec jest uwielbiany przez wielu kibiców sportów motorowych

Michael Schumacher "jest w swoim świecie"

Szokujące informacje dotyczące zdrowia Schumachera ujawnił Riccardo Patrese. Był on zespołowym kolegą Niemca w sezonie 1993, kiedy obaj jeździli dla Benettona. Był to ostatni rok Włocha w Formule 1. Patrese jeździł w F1 w latach 1977-1993. W swoim przedostatnim sezonie został wicemistrzem świata, ustępując jedynie Nigelowi Mansellowi. Przez 19 lat był rekordzistą w liczbie startów w mistrzostwach świata. Dopiero w 2008 roku wyprzedził go Rubens Barrichello.

Patrese twierdzi, że nie widział Schumachera po wypadku, nigdy też nie był w jego rezydencji. Przekazuje więc słowa od wspólnego przyjaciela. "[Schumacher] jest w swoim świecie, ale rozpoznaje ludzi wokół siebie. Na pewno nie wie, że siedem razy był mistrzem świata" - czytamy w relacji portalu Digisport.ro

Włoch docenia wysiłki rodziny, cieszy się też z poprawy stanu Schumachera. "Jasne, Michael żyje tak, jak teraz żyje dzięki ogromnemu wysiłkowi swojej rodziny. Nawet w tym stanie jego rodzina jest zadowolona, że może go mieć i opiekować się nim. Michael wciąż jest wśród nas i mam nadzieję, że będzie z nim coraz lepiej. Bardzo się cieszę, że jego stan się poprawia" - stwierdził Patrese.

Nowe informacje ws. zdrowia Schumachera

Słowa 71-latka nie stoją w sprzeczności z doniesieniami Daily Mail. Reporter brytyjskiego dziennika stwierdził, że Schumacher ma znajdować się obecnie w luksusowej posiadłości na Majorce. Siedmiokrotny mistrz świata F1 nie jest już przykuty do łóżka i może poruszać się na wózku inwalidzkim, jednak ze znaczną pomocą pielęgniarzy i terapeutów.

Sceptycznie do wszystkich rewelacji dotyczących stanu zdrowia podchodzi Oksana Kosaczenko, była dyrektor handlowa zespołu Caterham F1. - Gdyby sama rodzina zdecydowała się upublicznić tę informację, żeby wzbudzić zainteresowanie sytuacją lub z jakiegoś innego powodu, byłoby to bardzo dziwne. Trudno uwierzyć, że Corinna, inni członkowie rodziny lub bliscy przyjaciele rozpowszechniają te informacje - twierdzi.

Rodzina Schumachera niezmiennie nie udostępnia jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia 57-latka. 

