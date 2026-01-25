Media: Najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Michaela Schumachera

Michael Schumacher to jedna z największych legend Formuły 1. Niemiec, który siedmiokrotnie zwyciężał w mistrzostwach świata F1 od ponad 12 lat nie był widziany publicznie. Ma to oczywiście związek z jego nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło 29 grudnia 2013 roku w Meribel (Alpy Francuskie). Kierowca zjeżdżał na nartach poza wyznaczonymi trasami kiedy doszło do upadku i uderzenia głową w ukrytą skałę. W wyniku tego zdarzenia "Schumi" doznał ciężkiego urazu mózgu. Przez pewien okres czasu był też w śpiączce oraz przeszedł szereg operacji. Z informacji publicznych wynika, iż od września 2014 roku miał kontynuować rehabilitację w domu, w ścisłym gronie prywatnie opłacanych lekarzy i specjalistów.

Schumacher na Majorce? Mówi się o posiadłości "Las Brisas"

Przez cały ten okres czasu nie pojawił się żaden oficjalny komunikat ze strony żony sportowca, Corinny Schumacher. Wobec rekonwalescencji byłego kierowcy m.in. Ferrari czy Mercedesa narosło wiele mitów i historii - niekoniecznie prawdziwych. Pewne jest jedno - rodzina nadal utrzymuje w tajemnicy stan zdrowia sportowca. Niemniej jednak po raz kolejny do opinii publicznej przedostały się informacje o Schumacherze. Jak podaje "Daily Mail", wybitny przedstawiciel F1 ma obecnie znajdować się na Majorce, a konkretnie w luksusowej posiadłości "Las Brisas", której wartość przekracza 30 mln euro.

Jak czytamy, z wizytą w tym miejscu miał się zjawić reporter gazety. Zgodnie z tym, co miał powiedzieć, jego informacje pochodzą z kilku dobrze poinformowanych źródeł. Istotną kwestią, prócz miejsca pobytu jest stan zdrowia sportowca. Według doniesień, Michael Schumacher ma nie być przykuty do łóżka, lecz nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. Do przemieszczania się po rezydencji ma mu służyć wózek inwalidzki i pomoc zespołu pielęgniarzy oraz terapeutów. Jest to część 24-godzinnego pakietu opieki zdrowotnej, który kosztuje dziesiątki tysięcy euro tygodniowo.

Jak naprawdę wygląda codzienność Michaela Schumachera? Tego do końca nie wie nikt z zewnątrz. Fanom sportów motorowych, a także zwolennikom talentu "Schumiego" pozostaje wiara w to, że jeszcze kiedyś uda się zobaczyć sportowca w życiu publicznym.