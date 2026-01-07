Zdjęcie w urodziny Schumachera wywołało burzę

3 stycznia Michael Schumacher obchodził swoje 57 urodziny. Przebieg tego dnia, tak jak i wszystkich innych od 29 grudnia 2013 roku, jest jednak nieznany. 7-krotny mistrz Formuły 1 12 lat temu odniósł poważny wypadek podczas rodzinnego wyjazdu na narty. Trafił do szpitala w stanie krytycznym i od tej pory nie pojawiają się żadne oficjalne informacje na jego temat.
Kibicom pozostają jedynie domysły oraz wspomnienia o cudownej sportowej karierze Niemca. Schumacher jest jednym z najlepszych kierowców w historii Formuły 1. W 1994, 1995 oraz w latach 2000-2004 triumfował w mistrzostwach świata, niektóre z tytułów zdobywając w niespotykanie dominujący sposób.
W zeszłą sobotę, a więc w urodziny Schumachera, w internecie pojawiały się liczne posty składające hołd legendzie motorsportu. Córka mistrza, Gina Schumacher, wrzuciła na Instagrama rodzinne zdjęcie, podpisując je "Najlepszy na zawsze. Wszystkiego najlepszego, Tato". Wspomnienie o 57-latku zamieścił również kierowca Alpine, Pierre Gasly.
Zobacz też: Nowe wieści ws. zdrowia Schumachera. Ten gest daje nadzieję
Francuz wybrał się na narty ze swoją partnerką, Franceską Gomez. Na fotografiach widać Gasly'ego w charakterystycznej czerwonej kurtce. Na piersi widać naszywkę z logiem Marlboro. Tytoniowa marka jednoznacznie kojarzy się z zespołem Ferrari, w którym przez lata laury święcił Michael Schumacher.
Jak pisze portal ad.nl fotki w ikonicznej kurtce, dodane na media społecznościowe w urodziny Michaela Schumachera zostały przyjęte jako piękny hołd względem legendy F1. Nie wszyscy jednak uważają post Gasly'ego za taktowny. Według internautów, post ten jest wręcz niesmaczny. W końcu to podczas wypadu na narty Schumachera spotkało gigantyczne nieszczęście.
Sezon 2025 był dla Pierre'a Gasly'ego nieudany. Punktował zaledwie pięciokrotnie w 24 wyścigach, plasując się najwyżej na szóstej lokacie podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zdobył 22 punkty, co było całym dorobkiem Alpine. Startujący w drugim bolidzie zespołu Jack Doohan i Franco Colapinto nie zakończyli żadnego wyścigu w czołowej dziesiątce.