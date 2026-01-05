Poruszające zdjęcie Schumachera. Podolski od razu zareagował

29 grudnia 2013 roku, a więc już nieco ponad 12 lat temu, świat sportu wstrzymał oddech. To właśnie tego dnia we francuskich Alpach doszło do bardzo groźnego wypadku, po którym Michael Schumacher trafił w stanie krytycznym do szpitala, specjalizującego się w leczeniu poważnych urazów czaszki. Do dziś słynny Niemiec pozostaje pod ścisłą opieką lekarzy oraz rodziny.

Wymowna reakcja Podolskiego na wpis Giny Schumacher

Siedmiokrotny mistrz świata F1 to legenda sportu. Nic dziwnego, że wypadek na nartach spotkał się z wielkim współczuciem i nie mniejszym zainteresowaniem ze strony kibiców oraz mediów. Rodzina Schumachera narzuciła embargo informacyjne, co do stanu zdrowia mistrza. Co jakiś czas jednak wypływają szczątkowe wiadomości na temat niemieckiego czempiona. Niedawno o takie postarali się dziennikarze z włoskiego "Corriere dello Sport"

"Włosi wskazują na jedną sytuację, która świadczy o tym, że obchodzący 3 stycznia urodziny kierowca stopniowo odzyskuje zdrowie. W kwietniu Schumacher podpisał bowiem jeden ze swoich kasków, który trafił na aukcję na rzecz organizacji "Race Against Dementia". Co więcej, we wrześniu 2024 roku pojawił się na ślubie swojej córki Giny. Goście wydarzenia nie mogli jednak korzystać z telefonów komórkowych i mieli też kategoryczny zakaz relacjonowania tego, w jakim stanie zobaczyli Schumachera" - czytamy we włoskiej gazecie.

W dniu urodzin jednego z najwybitniejszych kierowców F1 w dziejach jego córka Gina wrzuciła do sieci poruszające zdjęcie rodzinne z podpisem: "Najlepszy na zawsze. Wszystkiego najlepszego, Tato":

Zdjęcie wywołało wielkie poruszenie. Świadczy o tym liczba "polubień" (prawie 66 tysięcy) oraz komentarzy (1299). Jednym z komentujących wzruszające zdjęcie był Lukas Podolski. Były mistrz świata, piłkarz i udziałowiec Górnika Zabrze wysłał emoji z serduszkiem.

Gina Schumacher na co dzień mieszka w USA. Zajęła się hodowlą koni, jest także uznaną sportsmenką -wielokrotnie zdobywała tytuł mistrzyni świata i Europy w reiningu, a więc w jeździectwie w stylu westernowym.