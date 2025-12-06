Powrót na stronę główną
Wiadomo, kto ruszy z pole position w ostatnim wyścigu F1! Będzie się działo
Max Verstappen wystartuje do ostatniego wyścigu sezonu z pole position. Holender okazał się najlepszy w kwalifikacjach, dzięki czemu maksymalizuje swoje szanse na zdobycie piątego z rzędu mistrzostwa świata. Tuż za swoimi plecami będzie mieć obu rywali - drugie miejsce zajął Lando Norris, a trzecie Oscar Piastri. Norris ma najłatwiejszą ścieżkę do zdobycia tytułu. Musi jutro przyjechać na podium.
Dla Verstappena było to ósme zwycięstwo w kwalifikacjach w tym sezonie. Przewodzi on w tym zestawieniu. Siedmiokrotnie pole position wywalczył sobie Lando Norris, sześciokrotnie - Oscar Piastri. Dwa razy najlepszy w sobotę okazywał się George Russell, a jedne kwalifikacje padły łupem Charlesa Leclerca.

Rywale za plecami

Tuż za Holendrem uplasowali się jego rywale w walce o mistrzostwo świata - drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri, obaj jeżdżący dla McLarena. Stracili oni po 0,2 sekundy do Holendra. Czwarty był George Russell z Mercedesa, a piąty Charles Leclerc z Ferrari. 

Czołową dziesiątkę uzupełnili Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) oraz Yuki Tsunoda (Red Bull). Japończyk po sezonie straci miejsce w zespole, a jego fotel przejmie Hadjar. 

Słabo wypadli Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) oraz Lewis Hamilton (Ferrari). Młody Włoch odpadł w drugiej sesji kwalifikacyjnej i wyścig rozpocznie z 12. pola startowego. Z kolei Anglik, siedmiokrotny mistrz świata, nie przeszedł nawet przez pierwszą część kwalifikacji, zajmując 16. miejsce.

Walka wkracza w decydującą fazę

Przed jutrzejszym wyścigiem w najlepszej sytuacji jest Lando Norris. By zdobyć swój pierwszy tytuł, Anglikowi wystarczy przyjechać na podium. Drugi w klasyfikacji generalnej jest Max Verstappen. Jego zwycięstwo, połączone ze słabym występem Norrisa, da Holendrowi piąte mistrzostwo z rzędu. Na najwięcej szczęścia musi liczyć Oscar Piastri. Nie dość, że jakakolwiek pozycja niższa niż druga wykluczy go z walki, to jeszcze musi liczyć na potknięcia obu swoich rywali.

Decydujący o losach mistrzowskiego tytułu wyścig o Grand Prix Abu Zabi rozpocznie się w niedzielę, 7 grudnia, o godzinie 14:00. 

Top 10 kwalifikacji do Grand Prix Abu Zabi

  1. Max Verstappen (Red Bull) - 1:22,207
  2. Lando Norris (McLaren) - +0,201
  3. Oscar Piastri (McLaren) - +0,230
  4. George Russell (Mercedes) - +0,438
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - +0,523
  6. Fernando Alonso (Aston Martin) - +0,695
  7. Gabriel Bortoleto (Sauber) - +0,697
  8. Esteban Ocon (Haas) - +0,706
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) - +0,865
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull) - bez czasu

