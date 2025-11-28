Jest reakcja rodziny Schumachera. Ujawniają. "Złamanie zaufania"

29 grudnia 2013 r. Michael Schumacher jeździł na nartach we francuskich Alpach. W pewnym momencie Niemiec upadł i uderzył głową w kamień. Od tamtej pory Schumacher jest sparaliżowany i wymaga stałej opieki. W pewnym momencie cała tajemnica mogła zostać ujawniona, bo Markus Fritsche, który pracował dla rodziny Schumacherów jako ochroniarz, mógł pokazać światu zdjęcia pokazujące stan Schumachera, a także dokumentację medyczną. Fritsche ze swoimi wspólnikami liczył na to, że rodzina Schumachera zapłaci mu 15 mln euro, by te materiały nie znalazły się w internecie. Mężczyzna został już skazany.

Tyle osób ma dostęp do Michaela Schumachera. "Rodzina stała się ostrożniejsza"

Norweski dziennik "Dagbladet" podaje liczbę osób, która "ma dostęp" do Schumachera. Mowa łącznie o dziewięciu osobach. Jest to żona Corinna, dzieci (Mick oraz Gina-Maria), menedżerka (Sabine Kehm), były szef Ferrari (Jean Todt), były dyrektor techniczny Ferrari (Ross Brawn) oraz trzech kierowców: Gerhard Berger, Luca Badoer oraz Felipe Massa. "Rodzina legendarnego kierowcy stała się jeszcze ostrożniejsza" - czytamy.

"Dagbladet" dodaje, że Schumacher pozostaje pod opieką lekarzy w Szwajcarii, a konkretniej w mieście Gland. - Złamanie zaufania sprawiło, że rodzina zaczęła trzymać większy dystans od osób, które dla niej pracują. Osobiście uważam, że to wyjątkowo złośliwe, że chcą w ten sposób wykorzystać cierpienie, więc jasne jest, dlaczego rodzina przyjmuje bardziej surowe stanowisko wobec swoich bliskich - mówiła Kehm w wywiadzie dla dziennika "Bild".

Tak aktualnie żyje Schumacher. "Tak chce tego rodzina"

Co aktualnie dzieje się z Schumacherem? Ostatnio na aukcję charytatywną trafił kask podpisany przez siedmiokrotnego mistrza świata F1. - Prawda jest taka, że nadal nie widzieliśmy, by chodził i najwyraźniej nadal nie mówi. Mamy więc do czynienia z kimś, kto wciąż oddycha, kto może utrzymywać drobne kontakty z rodziną, ale nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że czuje się dobrze - mówił Stephane L'Hermitte, dziennikarz francuskiego "L'Equipe" w rozmowie dla RTL.

- Nie sądzę, żebyśmy jeszcze zobaczyli Michaela. Czuję się trochę nieswojo, rozmawiając o jego stanie zdrowia, ponieważ rodzina, z uzasadnionych powodów, chce to utrzymać w tajemnicy. Tak chce tego rodzina. Myślę, że to uczciwe i pełne szacunku wobec rodziny. Nawet gdybym wiedział, rodzina byłaby rozczarowana, gdybym i tak się tym podzielił - opowiadał Richard Hopkins, przyjaciel Niemca.

Schumacher cały czas pozostaje najbardziej utytułowanym kierowcą w historii Formuły 1. Niemiec zdobył siedem tytułów mistrza świata, a więc tyle, ile Lewis Hamilton. Schumacher wygrał dwa tytuły z Benettonem (1994, 1995) i pięć ze Scuderią Ferrari (2000-2004).