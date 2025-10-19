Sceny w GP USA w F1! Wielki faworyt w opałach

W ostatnim czasie w Formule 1 obserwujemy zanik dominacji McLarena. Trzy poprzednie Grand Prix, poprzedzające rywalizację w USA, nie przyniosły zwycięstwa ani Lando Norrisa, ani Oscara Piastriego. Tymczasem na najmocniejszego kierowcę w stawce ponownie zaczął wyrastać Max Verstappen. To właśnie Holender wywalczył pole position w Grand Prix USA. Drugi w kwalifikacjach był wspomniany Norris, a trzeci Charles Leclerc.

Formuła 1, Grand Prix USA. Kolejne zwycięstwo Verstappena

Kierowca Red Bulla udowodniał w trakcie pobytu w USA, że jest obecnie piekielnie szybki. Wygrywał wszystkie etapy wyścigowego weekendu i nie zawiódł też na starcie właściwego Grand Prix. Bez problemu obronił prowadzenie, a potem sprawnie zaczął budować przewagę nad resztą stawki. W międzyczasie Leclerc zaskoczył Norrisa i wyjechał na drugą pozycję. Brytyjczyk nie odpuścił i bardzo aktywnie naciskał na kierowcę Ferrari. W pewnym momencie nawet wyraźnie wyjechał za tor i otrzymał ostrzeżenie. W końcu, na 21. okrążeniu, udało mu się zostać wiceliderem wyścigu.

O dogonieniu Verstappena Norris mógł jednak zapomnieć. Holender od początku do końca kompletnie kontrolował wydarzenia na torze w Teksasie, jechał po zwycięstwo. W tej sytuacji wypadało skupić nam się na rywalizacji "za jego plecami". A działo się naprawdę sporo. Po zjazdach na pit-stop Leclerc odzyskał pozycję wicelidera wyścigu. Norris znowu musiał go gonić. I choć narzekał przez radio na stan opon w swoim bolidzie, to na 51. okrążeniu wrócił na drugie miejsce.

Do zmian w TOP3 już nie doszło. Wygrał Verstappen, przed Norrisem i Leclerkiem. Dopiero piąty był Piastri. Co to oznacza? Walka o mistrzostwo świata kierowców w F1 robi się coraz ciekawsza.

TOP 10 Grand Prix USA:

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. Charles Leclerc

4. Lewis Hamilton

5. Oscar Piastri

6. George Russell

7. Yuki Tsunoda

8. Nico Hulkenberg

9. Oliver Bearman

10. Fernando Alonso

Klasyfikacja generalna kierowców Formuły 1, TOP 3:

1. Oscar Piastri - 346 pkt

2. Lando Norris - 332 pkt

3. Max Verstappen - 306 pkt