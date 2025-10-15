Cudowne wieści ws. "następcy Kubicy"! Na to czekaliśmy

Od tygodni trwają spekulacje oraz walka o to, byśmy w przyszłym roku mogli oglądać reprezentanta naszego kraju w Formule 2. Jak dotąd w tym kontekście wymieniano przede wszystkim nazwiska Tymoteusza Kucharczyka oraz Kacpra Sztuki. Pierwszy z nich jest o krok od zostania mistrzem serii Euroformula Open. Drugi z kolei ma za sobą nieudane podejście do Formuły 3, ale w tym roku świetnie radzi sobie w wyścigach z serii Eurocup-3.

Polak blisko Formuły 2! Wielka szansa

W obu przypadkach na przeszkodzie stoją pieniądze. Oferty z Formuły 2 mają, lecz potrzebują 2 mln euro od sponsorów, by móc startować. W tej sprawie głos zabrał już Orlen, o którym mówiło się, że mógłby im te fundusze zapewnić. Wygląda jednak na to, że niezależnie od powodzenia misji zbierania pieniędzy przez Kucharczyka i Sztukę, będziemy mieli co najmniej jednego Polaka na zapleczu F1.

Jak twierdzi dziennikarz Bobby Parsons, w przyszłym roku w stawce F2 pojawi się Roman Biliński. Polak ma utworzyć duet kierowców ze Szwedem bośniackiego pochodzenia Dino Beganoviciem. Co więcej, w naprawdę mocnym zespole, bo mowa o DAMS Lucas Oil. To obecnie czwarty zespół w klasyfikacji konstruktorów 2024. Jeden z ich kierowców Jak Crawford jest wiceliderem serii. Sam Beganović z kolei jest już doświadczony w tej serii. W tym roku jeździ dla Hitech TGR i zajmuje 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Bilet do Formuły 1? Jak najbardziej do zdobycia. Zeszły sezon idealnym przykładem

Przed Bilińskim, aktualnie 11. kierowcą klasyfikacji Formuły 3, ogromna szansa. Dobre występy w F2 potrafią być biletem do Formuły 1. Dość powiedzieć, że w tym roku w F1 ścigają się Gabriel Bortoleto (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Franco Colapinto (Alpine) i Oliver Bearman (Haas). Każdy z nich rok temu ścigał się w F2. Bortoleto był został mistrzem, Hadjar wicemistrzem, Antonelli zajął w klasyfikacji generalnej szóste miejsce, Colapinto dziewiąte, a Bearman dwunaste.