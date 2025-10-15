8,5 miliona złotych dla następców Kubicy? Jest reakcja Orlenu

12 września 2021 r. - wtedy po raz ostatni Polak pojechał w Formule 1. Był to oczywiście Robert Kubica, który w barwach zespołu Alfa Romeo Racing Orlen zajął 14. miejsce w Grand Prix Włoch. Śladami 40-latka chcą podążyć młodsi rodacy, lecz może być im o to trudno bez wsparcia finansowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Quebonafide zakończył karierę, a tu takie wieści. "Nie wiedzieli, jak się zachować"

Polskie talenty mogą jeździć na zapleczu Formuły 1. Jest jeden problem

Tymoteusz Kucharczyk i Kacper Sztuka mają oferty startów w Formule 2 w sezonie 2026. To wiąże się z olbrzymimi kosztami, rzędu 2 mln euro rocznie (ok. 8,5 mln zł). - Mam zarezerwowane miejsce w jednym zespole, ale ta rezerwacja nie będzie czekać wieczność. Trzeba się sprężać - mówił Kucharczyk w rozmowie z WP SportoweFakty.

Ponadto 19-latek zdradził, że "nie ma deklaracji' ze strony Orlenu na temat dalszej współpracy w przyszłym roku. A przecież Kucharczyk i Sztuka należą do Akademii Motosportu, stworzonej przez naftowy koncern po wycofaniu się z finansowania F1. "Orlen stworzył akademię po to, aby promować polskie talenty i stworzyć im ścieżkę rozwoju prowadzącą do F1" - wyjaśnia serwis WP SportoweFakty, który zwrócił się z zapytaniem o to, czy dwa polskie talenty mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w związku z możliwością startów w F2, która daje większe zwroty marketingowe niż F3, F4 albo karting.

Tymoteusz Kucharczyk i Kacper Sztuka dostaną wsparcie od Orlenu? Oto komunikat

Odpowiedzi udzieliło biuro prasowe. "Orlen finansuje Akademię Motosportu poprzez współpracę z Polskim Związkiem Motorowym, który bezpośrednio podpisuje umowy z zawodnikami. Zgodnie z założeniami programu wszyscy młodzi adepci motosportu mają porównywalne szanse do startów w najwyższych seriach jednomiejscowych, dlatego wysokość wynagrodzenia w danej kategorii (karting, F4, F3) jest taka sama dla każdego z uczestników" - przekazano.

Sprawdź także: Tragedia w Rajdzie Nyskim. Kierowca zginął na miejscu

Padło również pytanie, od czego zależy finalizacja rozmów z Kucharczykiem i Sztuką, lecz koncern nie udzielił odpowiedzi. Obaj kierowcy na pewno mogą zgłosić się do drugiej edycji Akademii Motorsportu Orlen - obecnie trwa nabór, a jego wyniki powinny zostać ogłoszone jeszcze w październiku.

Utalentowani zawodnicy sami szukają źródeł finansowania. Sztuka rozkręca kampanię w mediach społecznościowych, która dotarła do Rafała Brzoski - obaj umówili się na partię golfa, w trakcie której przedyskutują kwestie sponsoringowe.

19-latek w obecnym sezonie z powodzeniem rywalizuje w serii Eurocup-3, gdzie walczy o wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej. Z kolei Tymoteusz Kucharczyk prowadzi w klasyfikacji generalnej Euroformula Open i już w najbliższy weekend może zapewnić sobie tytuł.