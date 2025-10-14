Powrót na stronę główną
Nowe wieści ws. Schumachera. "Pozytywny sygnał"
Wiele ludzi na całym świecie chciałoby wiedzieć, co się dzieje z legendą Formuły 1 - Niemcem Michaelem Schumacherem? To pytanie zadają sobie kibice Formuły 1 od dwunastu lat. Teraz na temat stanu jego zdrowia wypowiedział się Stephane L'Hermitte, dziennikarz L'Equipe.
Michael Schumacher.
REUTERS/GIAMPIERO SPOSITO

Wypadek Michaela Schumachera na nartach w grudniu 2013 roku wstrząsnął całym światem nie tylko Formuły 1, ale całego sportu. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 upadł i uderzył głową w wystający kawałek skały. W efekcie kolejne miesiące spędził w stanie śpiączki farmakologicznej. Schumacher wymaga stałej opieki, a jego prawdziwy stan zdrowia od długiego czasu owiany jest wielką tajemnicą, którą pilnie strzeże jego żona - Corinna. Zdaniem zagranicznych mediów Niemiec przebywa we własnej rezydencji nad Jeziorem Genewskim (położone na granicy Szwajcarii i Francji). 

Nowe wieści w sprawie stanu zdrowia Michaela Schumachera

Teraz na temat stanu zdrowia Michaela Schumachera wypowiedział się francuski dziennikarz L'Equipe - Stephane L'Hermitte. Według niego podpisanie kasku przez Schumachera w kwietniu tego roku na aukcji charytatywnej jest "pozytywnym znakiem" jego stanu zdrowia. 

- Nie powiedziałbym, że radzi sobie dobrze, ale może jest trochę lepiej, bo tak naprawdę nic nie wiemy. Prawda jest taka, że nadal nie widzieliśmy, by chodził i najwyraźniej nadal nie mówi. Mamy więc do czynienia z kimś, kto wciąż oddycha, kto może utrzymywać drobne kontakty z rodziną, ale nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że czuje się dobrze. Czy żona trzymała go za rękę, jak podpisywał kask? Dokładnie nie wiemy, ale to pierwszy raz, kiedy mamy pozytywny sygnał. Niemal znak życia - powiedział Stephane L'Hermitte w rozmowie dla RTL. 

Kilka dni temu niemieckie media oraz „The Telegraph" ujawniły, że oprócz rodziny z Schumacherem kontakt mogą mieć tylko trzy osoby. Są to Jean Todt, Ross Brawn oraz Gerhard Berger.

Schumacher mistrzostwo świata zdobywał siedem razy (w latach 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004). Tyle samo tytułów wywalczył tylko jeden kierowca - Lewis Hamilton

