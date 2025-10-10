Nowe wieści ws. Schumachera. Oni wiedzą, co się z nim dzieje

To był jeden z najbardziej wstrząsających wypadków wielkich sportowców ostatnich lat. O wielkim nieszczęściu Michaela Schumachera na nartach pod koniec grudnia 2013 roku mówił cały świat sportu. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 (w latach 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004) pechowo upadł i uderzył głową w wystający kawałek skały, a kolejne miesiące spędził w stanie śpiączki farmakologicznej. W efekcie pozostaje sparaliżowany i wymaga stałej opieki. Informacje na temat stanu jego zdrowia są od lat owiane tajemnicą. - Michael potrzebuje stałej opieki i jest całkowicie zależny od opiekunów. Nie jest w stanie wypowiadać się z wykorzystaniem własnego języka. Maksymalnie 20 osób może się zbliżyć do Michaela - ujawnił w marcu tego roku prezenter stacji RTL, Felix Goerner.

Nowe wieści ws. Michaela Schumachera. Te trzy osoby mogą się z nim widzieć

Zdaniem zagranicznych mediów Michael Schumacher przebywa we własnej rezydencji nad Jeziorem Genewskim (położone na granicy Szwajcarii i Francji). Dziennikarze dodawali już od wielu miesięcy, że kontakt z nim ma tylko wąskie grono osób.

Teraz nowe informacje w tej sprawie przekazały niemieckie media oraz „The Telegraph". Ujawniły, że oprócz rodziny z Schumacherem kontakt mogą mieć tylko trzy osoby. Są to Jean Todt, Ross Brawn oraz Gerhard Berger.

Jean Todt był szefem Michaela Schumachera w Ferrari, kiedy zdobywał pięć mistrzowskich tytułów (2000-2004). Z kolei Niemiec z Brawnem pracował jeszcze za czasów, jak jeździł w Benettonie. Tam też wywalczył dwa pierwsze mistrzostwa świata. Potem Brawn dołączył też do zespołu Ferrari i został ściągnięty właśnie przez Schumachera. Natomiast Berger to były kierowca Formuły 1.

Według „The Telegraph", Berger jest prawdopodobnie trzecią osobą, której pozwolono odwiedzić Schumachera. Obaj rywalizowali na torze w pierwszej połowie kariery Michaela w Formule 1. Jeździł on przez kilka lat w czasach kariery Schumachera i reprezentował takie zespoły jak: ATS, Arrows, Benetton, Ferrari oraz McLaren.