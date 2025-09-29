Ogromna tragedia Lewisa Hamiltona. "Umarł w moich ramionach"

Dla Lewisa Hamiltona ostatnie dni były koszmarem. Już w piątek 26 września informował, że jego ukochany buldog zachorował na zapalenie płuc, a podczas badania u weterynarza doszło do zatrzymania akcji serca. Wówczas udało się go uratować, ale zapadł w śpiączkę. Hamilton prosił wówczas fanów, by trzymali kciuki i modlili się za Roscoe. Sam jednak przyznawał, że nie ma pojęcia, czy jego pupil kiedykolwiek się wybudzi.
Przez weekend Brytyjczyk nie dawał aktualizacji co do stanu psa. Niestety wszystko zmieniło się w poniedziałkowe popołudnie. Hamilton opublikował w mediach społecznościowych smutne wieści o śmierci Roscoe. Nie było już najmniejszych szans na uratowanie go, przez co kierowca Ferrari musiał podjąć decyzję o skróceniu męki pupila i uśpieniu go.
- Po czterech dniach podtrzymywania życia i walki ze wszystkich sił, jakie posiadał, musiałem podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu i pożegnać się z Roscoe. Nigdy nie przestał walczyć. Jestem wdzięczny, że mogłem dzielić życie z tak wspaniałą duszą, aniołem i prawdziwym przyjacielem. Uczynienie go częścią mojego życia, było najlepszą decyzją mojego życia. To jedno z najboleśniejszych przeżyć, jakie mnie spotkały i głęboko współczuję każdemu, kto kiedykolwiek stracił ukochanego zwierzaka. (...) Dziękuję wam za całą miłość i wsparcie, jakie okazaliście. Rosco umarł w niedzielny wieczór 28 września w moich ramionach - napisał na Instagramie Lewis Hamilton.
To nie pierwszy raz, gdy Hamilton traci ukochanego zwierzaka. W czerwcu 2020 roku umarł jego inny buldog, suczka o imieniu Coco. Śmierć 12-letniego Roscoe poruszyła całe środowisko Formuły 1. Pies był doskonale znany w całym padoku. Kondolencje Hamiltonowi złożyło nie tylko Ferrari, ale też m.in. Mercedes, były kierowca Red Bulla Sergio Perez czy oficjalne konta Formuły 1 w mediach społecznościowych. - Od padokowego szczeniaka do prawdziwej psiej ikony. Odpoczywaj w spokoju Roscoe, dziękujemy za wszystkie ślady łap, jakie zostawiłeś w naszych sercach - napisała F1 na portalu X.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!