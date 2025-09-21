Dramat lidera klasyfikacji generalnej F1. Oto co się stało

W niedzielę 21 września wszystkie oczy fanów F1 były zwrócone w kierunku Azerbejdżanu. O godz. 13:00 rozpoczął się wyścig na torze w Baku. Z pole position startował Max Verstappen. Obok niego z drugiego pola ruszał Carlos Sainz Jr.

Dramat lidera klasyfikacji generalnej F1. Verstappen i Norris skorzystali

Max Verstappen przejechał cały wyścig na pierwszym miejscu ani razu nie dając się wyprzedzić przez wszystkie 51 okrążeń. Holender finiszował z czasem 1:33:26.408 i przewagą ponad 14 sekund nad drugim George'em Russelem z Mercedesa. Na najniższym stopniu podium stanął Carlos Sainz, który spadł o jedną pozycję.

To, że Verstappen wygrał cały wyścig, nie oznacza, że rywalizacja nie była emocjonująca. Na samym początku z wyścigiem pożegnał się Oscar Piastri, który najpierw zanotował falstart, a następnie wpadł w bandy.

To był również kiepski wyścig dla Lando Norrisa, który przekroczył linię mety jako siódmy. Jednak po odpadnięciu Oscara Piastriego Brytyjczyk i tak dał radę o sześć punktów zniwelować straty w klasyfikacji generalnej.

To było nieudane popołudnie także dla kierowców Ferrari - Hamiltona i Leclerca, którzy zajęli kolejno dopiero ósmą i dziewiątą lokatę.

Max Verstappen wygrał drugi wyścig z rzędu. Wcześniej finiszował jako pierwszy podczas GP Włoch. W klasyfikacji kierowców wciąż prowadzi Oscar Piastri z dorobkiem 324 pkt. Drugi jest Lando Norris (299 pkt). Holender plasuje się na trzecim miejscu z 255 punktami.