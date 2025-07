To, co się stało w GP Wielkiej Brytanii, przejdzie do historii!

Jeszcze przed startem wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na słynnym torze w Silverstone zapowiadał się co najmniej pasjonująco. Nie tylko ze względu na to, co zrobił Max Verstappen w kwalifikacjach, wyrywając pole position z rąk kierowców McLarena, ale przez pogodę. Pewne było, że warunki będą zmienne, o czym zdążyliśmy się przekonać podczas wcześniejszych wyścigów serii F2 i F3.

Ogromny chaos w wyścigu Formuły 1

Już w pierwszych zakrętach dostaliśmy sporą dawkę emocji i chaosu. Max Verstappen obronił pierwsze miejsce, odparł ataki Oscara Piastriego, a Lando Norris obronił się przed Lewisem Hamiltonem. Za to z tyłu mieliśmy pierwszą kraksę - Liam Lawson zderzył się z Estebanem Oconem, a uszkodzenia nie pozwoliły mu na dalszą jazdę, musiał się wycofać. To wywołało wirtualny samochód bezpieczeństwa.

Część kierowców zdecydowała się wtedy na zmianę opon przejściowych na slicki. To nie był dobry pomysł, co pokazała sytuacja z Gabrielem Bortoleto. Brazylijczyk wypadł z toru krótko po restarcie i zniszczył tylne skrzydło swojego Saubera, nie mógł dalej jechać. Ponownie mieliśmy VSC.

Po kolejnym restarcie problemy dopadły Maksa Verstappena. Nie mógł utrzymać samochodu na torze i już na ósmym okrążeniu stracił prowadzenie na rzecz Piastriego. Kilka chwil później zaczęło intensywnie padać. Piastri zaczął odjeżdżać, Verstappen bronił się przed Norrisem. Wtedy na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Kierowcy narzekali, że praktycznie nic nie widzą przez pióropusze wody wydobywające się spod kół rywali.

Na 17. okrążeniu mieliśmy następny safety car. Wszystko przez wypadek Isacka Hadjara, który całkowicie rozbił swój bolid. Francuz uderzył w Mercedesa Kimiego Antonelliego na prostej, stracił panowanie i wpadł w bandę. Nie widział go w tym mocnym deszczu. Włoch także musiał się wycofać przez uszkodzenia. Ponownie samochód bezpieczeństwa musiał wyjechać na tor.

Jadąc drugi raz za safety carem, wydarzyły się rzeczy kluczowe dla tego wyścigu. Przepisy naruszył Piastri. Gwałtownie zahamował na środku prostej, zmuszając Verstappena i Norrisa, by go minęli, jeśli chcieli uniknąć kolizji. Sędziowie uznali zachowanie Australijczyka za niebezpieczne i ukarali go karą dziesięciu sekund. Gdy zaczął się restart, obróciło Red Bullem Verstappena. Holender stracił sporo miejsc i jednocześnie jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, mimo że do końca zostało ok. 30 okrążeń.

Kibice oszaleli ze szczęścia. Absolutna sensacja na podium

Piastri prowadził z niewielką przewagą nad Norrisem. Brytyjczyk nie musiał naciskać. Wystarczyło trzymać się w miarę blisko kolegi z zespołu, gdyby ten już nie zjeżdżał do boksu. Za to za plecami duetu z McLarena Lewis Hamilton musiał gonić nieoczekiwanie Lance'a Strolla i Nico Hulkenberga. Kanadyjczyk i Niemiec wcześnie zjechali po drugi komplet opon przejściowych i to była dobra decyzja. Dzięki temu niespodziewanie znaleźli się w czołówce po wcześniejszym zamieszaniu.

W dalszej części stawki powoli ożywał Verstappen, pozycje próbowali zyskiwać George Russell, Charles Leclerc i Fernando Alosno. Cała trójka przestrzeliła z decyzjami strategicznymi na wczesnym etapie wyścigu.

W końcówce wszyscy kierowcy postanowili zaryzykować i założyli opony na suchy tor. Potrzebowali trochę czasu, zanim odpowiednio je rozgrzali, ale wciąż były mokre, wilgotne, wręcz zdradliwe sekcje toru, wszyscy musieli uważać.

Piastri odstał swoją karę, dzięki temu na pierwsze miejsce wysunął się Norris. Brytyjczyk utrzymał kilka sekund przewagi nad kolegą z zespołu i wpadł na metę jako pierwszy. Wygrał wyścig przed własną publicznością, na legendarnym torze w Silverstone. Spełnił swoje marzenie.

Drugi był Piastri, a trzeci sensacyjnie Nico Hulkenberg. Zdobył swoje pierwsze podium w F1, a startuje w niej od 2010 r. z przerwami. Potrzebował 239 wyścigów, by przełamać "klątwę". Miał wystarczająco dobre tempo, by nie dać się dogonić Hamiltonowi. A startował dziś z 19. miejsca. To kolejny dowód na to, że poprawki Saubera wprowadzone ponad miesiąc temu w Barcelonie działają w wyścigach. Od tego czasu Sauber punktuje lepiej od Red Bulla.

Następny wyścig odbędzie się 27 lipca. Będzie to Grand Prix Belgii na słynnym torze Spa-Francorchamps, najdłuższym w całym kalendarzu F1.

W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Oscar Piastri, ale ma tylko osiem punktów przed Lando Norrisem. Trzeci Max Verstappen traci już ponad 60 punktów do Norrisa. Wśród konstruktorów dominuje McLaren, który ma ponad dwa razy więcej punktów od drugiego Ferrari. Na najniższym stopniu podium jest Mercedes ze stratą 12 punktów do włoskiej ekipy.

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii:

Lando Norris (Wielka Brytania/McLaren) 52 okr. Oscar Piastri (Australia/McLaren) +6.812 sek. Nico Hulkenberg (Niemcy/Kick Sauber) +34.742 sek. Lewis Hamilton (Wielka Brytania/Ferrari) +39.812 sek. Max Verstappen (Holanda/Red Bull) +56.781 sek. Pierre Gasly (Francja/Alpine) +59.857 sek. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) +60.603 sek. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) +64.135 sek. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) +65.858 sek. George Russell (Wielka Brytania/Mercedes) +70.674 sek. Oliver Bearman (Wielka Brytania/Haas) +72.095 sek. Carlos Sainz (Hiszpania/Williams) +76.592 sek. Esteban Ocon (Francja/Haas) +77.301 sek. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) +84.477 sek. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) +1 okr.

Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes), Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Brazylia/Kick Sauber) i Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) nie ukończyli wyścigu. Franco Colapinto (Argentyna/Alpine) nie wystartował.