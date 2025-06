Nokaut w kwalifikacjach do Grand Prix Austrii. Verstappen został w tyle

Lando Norris zwyciężył kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Austrii Formuły 1. Brytyjczyk spisywał się zdecydowanie najlepiej przez cały weekend. Dominował już w treningach, a po pole position sięgnął z ponad półsekundową przewagą. Znakomicie w sobotę prezentował się również jego kolega z McLarena Oscar Piastri, a mimo to skończył jako trzeci. Zaskakująco słabo wypadł za to Max Verstappen.