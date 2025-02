Jest potwierdzenie ws. przyszłości Kubicy. Klamka zapadła

Robert Kubica z wyścigami World Endurance Championship związany jest od 2021 roku. W sezonie 2024 Polak reprezentował włoski zespół AF Corse, należący do "rodziny" Ferrari (pełna nazwa to Amato Ferrari Corse). Udało mu się w jego barwach m.in. wygrać wyścig Lone Star Le Mans w USA wraz z Robertem Shwartzmannem i Yifei Ye. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej całych mistrzostw Hypercar Polak i jego chińsko-izraelski duet kolegów z zespołu zajęli dziewiąte miejsce.

AF Corse potwierdza. Robert Kubica jedzie dalej!

Do tej pory nie mieliśmy absolutnej pewności, czy Kubica dalej będzie startował w WEC. Nasz reprezentant co prawda ogłaszał takie plany już pod koniec 2024 roku, niemniej na oficjalne potwierdzenie trzeba było jeszcze poczekać. I takowe wreszcie nadeszło. Nie ma już żadnych wątpliwości, że Kubica pozostanie w WEC na rok 2025, a co więcej, w tym samym zespole, czyli AF Corse. Włosi potwierdzili to podczas oficjalnej prezentacji samochodu na sezon.

Orlen nadal z Kubicą

Zmieni się za to ogólny skład włoskiej ekipy, bo Roberta Shwartzmanna zastąpi Brytyjczyk Phil Hanson. Drugim partnerem Polaka pozostanie Yifei Ye. Co bardzo ważne, Kubica nadal będzie mógł liczyć na finansowe wsparcie Orlenu. Spółka wycofała się nie tak dawno ze sponsorowania zespołu Visa Cash App RB w Formule 1, co mogło nieco martwić w kontekście przedłużenia współpracy z Kubicą. Jednak fani 40-latka mogą odetchnąć w spokoju, jeśli o niego chodzi, to Orlen nigdzie się nie wybiera.

Kolejny sezon World Endurance Championship rusza już 28 lutego od wyścigu 1812 km Katar. W kalendarzu są oczywiście jeszcze choćby takie rywalizacje jak 6 Hours of Imola, Rolex 6 Hours od Sao Paulo czy prawdopodobnie najsłynniejszy z nich wszystkich 24H Le Mans.