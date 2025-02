Tyle Lewis Hamilton zarobi w Ferrari. Można spaść z krzesła

Transfer Lewisa Hamiltona do Ferrari to jeden z najbardziej kluczowych momentów w całej historii Formuły 1. To właśnie w Brytyjczyku upatruje się tego, który może przywrócić ekipie z Maranello chwałę. Anglik dostanie za to sowite wynagrodzenie. O szczegółach poinformował portal racingnews365.com. Ujawniono, jaką pensję zasadniczą zaproponowano Hamiltonowi. Kwota robi wrażenie.

