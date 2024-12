Burza w Niemczech. Podjęli decyzję ws. Schumachera. "Brak słów"

Michael Schumacher stawiał pierwsze kroki w motorsporcie w rodzinnym Kerpen, mieście niedaleko granicy niemiecko-francuskiej. Jeździł gokartem zaprojektowanym przez ojca, ścigał się na lokalnym torze jako najmłodszy wówczas członek klubu kartingowego. W wieku sześciu lat wygrał klubowe mistrzostwa.

Rodzinne miasto Schumachera odrzuca wniosek

Do władz Kerpen wpłynął wniosek o przyznanie Michaelowi Schumacherowi miana honorowego obywatela miasta, ale te postanowiły odrzucić wniosek. W szoku są wszyscy fani kierowcy, a w szczególności jego rodzina.

Lokalni politycy, cytowani przez "Koelnische Rundschau" uważają, że "w tej chwili to nie ma sensu, bo miasto ma inne priorytety". Z takim podejściem nie może się zgodzić Ralf Schumacher, brat siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1. Otwarcie skrytykował polityków z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), którzy rządzą miastem.

"To typowe Niemcy i nasza polityka. W SPD już nic mnie nie dziwi. Wygląda na to, że sukcesy nie mają już znaczenia. Kiedy myślę o tym, co mój brat zrobił dla Kerpen poprzez swoje sukcesy, to po prostu brakuje mi słów na coś takiego" - oburzał się były kierowca F1 na Instagramie.

Wściekli są także członkowie oficjalnego fanklubu Schumachera. - Sposób, w jaki Michael jest traktowany jako osoba, jest okropny, haniebny. Jestem naprawdę wściekły. Miasto nie może sobie pozwolić na nieuhonorowanie kogoś, kto zdobył siedem tytułów mistrza świata - stwierdził w rozmowie z "Koelnische Stadtanzeiger" Reiner Ferling, prezes fanklubu.

To Ferling zimą 2024 r. zapoczątkował petycję o przyznanie Schumacherowi tytułu honorowego obywatela miasta. Władze Kerpen miały zająć się nią w marcu, ale petycja trafiła do tzw. "zamrażarki". Co zaskakujące, petycja miała początkowo wsparcie SPD. Ale ostatecznie politycy wszystkich ugrupowań politycznych będących w radzie miasta Kerpen (CDU, SPD, Zieloni, FDP, BBK – UWG i AfD) byli przeciwko jakiemukolwiek systemowi honorowania obywateli, więc nie będą honorować nikogo.

Nawet dziennikarze motorsportowi są zaskoczeni decyzją władz Kerpen. - Jeśli do tytułu honorowego obywatela nie wystarczy, że pojawił się w sporcie talent stulecia i dzięki niemu miasto zyskało światową reputację, to co może być argumentem? - pytał ze zdziwieniem reporter stacji RTL, Felix Goerner.

Niemieckie media uważają, że skoro teraz Michael Schumacher nie otrzymał tytułu honorowego obywatela rodzinnego miasta, to rodzina nie będzie już w ogóle się o to starać.